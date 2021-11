Questa sera saranno accese le luci natalizie della città

Altre notizie brevi

venerdì, 26 novembre 2021, 16:06

Un altro aiuto – la seconda manovra in due anni per un totale di circa 700 mila euro – per far ripartire le attività di Porcari.

venerdì, 26 novembre 2021, 13:36

"Ho preso l'impegno di far discutere in Commissione regionale il problema del rincaro di materie prime ed energia, i prezzi saliti vertiginosamente stanno creando non poche difficoltà alle aziende cartarie. La Regione Toscana deve sollecitare il Governo ad interventi decisi per sostenere le aziende contro gli aumenti speculativi.

venerdì, 26 novembre 2021, 10:22

Ultimi giorni utili per il rinnovo dei permessi annuali A1 e A2 di accesso alla Ztl, che si concluderà il 30 novembre prossimo.

giovedì, 25 novembre 2021, 18:56

In vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è svolto in Direzione Generale Inps, l’evento live dal titolo “Voci di donne e uomini contro la violenza” organizzato dal Comitato Unico di Garanzia, con la collaborazione degli Organi dell’Istituto e della Direzione Formazione e Sviluppo Risorse Umane, nell'ambito...

giovedì, 25 novembre 2021, 18:54

Si terrà sabato 27 novembre alle ore 16,30 presso il Chiostro della Biblioteca Civica Agorà di Lucca l'inaugurazione della Mostra “Renato Avanzinelli. Le donne, i giovani e i Santi” promossa nel cinquantunesimo anniversario della morte dello scultore, dall'Associazione Culturale Per la scultura – Renato Avanzinelli e dal Comune di Lucca.

giovedì, 25 novembre 2021, 18:46

Anche le buone pratiche dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale protagoniste del cartellone "La rivoluzione ecologica: il tempo è adesso/il futuro è adesso", messo a punto dalla rete Lucca Learning City in occasione della Settimana dell'Educazione alla Sostenibilità promossa dall'Unesco.

giovedì, 25 novembre 2021, 18:44

Dovranno essere abbattuti 3 alberi lungo la circonvallazione. Si tratta di una quercia che si trova nel tratto dei viali compreso tra via Matteo Civitali e via Vecchia III e due tigli, uno nei pressi di via Vecchia III e uno di fronte al baluardo San Pietro.

giovedì, 25 novembre 2021, 13:19

Tante associazioni, decine e decine di volontari, gli Enti in prima linea: questo week-end torna il “sabato dell’ambiente” del Consorzio 1 Toscana Nord, la manifestazione che in varie zone del comprensorio vede impegnati molti cittadini nella pulizia partecipata dei corsi d’acqua da rifiuti e plastiche.

giovedì, 25 novembre 2021, 13:18

“Ogni intervento mirato ad evitare lo stop delle attività economiche è utile. Il Super green pass va certamente in questa direzione. L’auspicio è che serva a scongiurare definitivamente e in modo strutturale restrizioni e chiusure delle attività economiche: le imprese non possono più permettersi di sospendere le proprie attività”.

giovedì, 25 novembre 2021, 11:19

Le Fonti del Futuro (#FontidelFuturo) sono sei punti di erogazione di acqua di alta qualità nel territorio lucchese e in programma vi è la nascita di altre tre che apriranno nei prossimi mesi. Le Fonti del Futuro si trovano alla Stazione ferroviaria, a San Filippo, Pontetetto, Ponte a Moriano, Santa...