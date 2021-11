Sant’Anna: 12 nuovi punti luce in via Amendola e restyling per ulteriori 50

lunedì, 22 novembre 2021, 16:32

Un intervento di straordinaria manutenzione che interesserà circa 50 punti luce in 6 strade di Sant’Anna e l’installazione di ulteriori 12 punti luce in via Amendola, in corrispondenza del nuovo percorso ciclo pedonale che verrà realizzato nell’ambito dei Quartieri Social-Piu Sant’Anna.

I lavori, voluti dall’amministrazione comunale, sono stati progettati da Lucca Riscossioni Servizi srl e serviranno a riqualificare completamente l’illuminazione pubblica di un’ampia area del quartiere più popoloso di Lucca, nell’immediata periferia. Per un costo di circa 150mila euro, verranno completamente rifatte le condutture elettriche, sostituiti circa 50 pali e le relative lampade con nuove luci a led che consentiranno un notevole risparmio energetico. Le strade interessate all’intervento di restyling sono la via Ferraris, via Togliatti, via Mancini, via Rosselli, via Cervi e piazza caduti nei Lager. In via Amendola saranno invece realizzati ex novo 12 punti luce a margine della nuova pista ciclabile e del marciapiede.

Prosegue così l’attività di manutenzione e potenziamento della pubblica illuminazione portata avanti dall’amministrazione comunale: a gennaio scorso, con una serie di progetti di riqualificazione, sono stati approvati interventi per oltre 460 punti luce, con tecnologie a risparmio energetico, per quasi un milione di euro di investimento. L’amministrazione comunale sta operando così per rendere da una parte più efficienti gli impianti, producendo un risparmio di energia e di costi, dall’altra parte, aumentando i punti luce e migliorando quelli esistenti, si punta a rendere le strade e le piazze ancora più sicure e fruibili dai cittadini in tranquillità, anche nelle ore serali e notturne. Quest’area di Sant’Anna, in particolare, è stata ed è tuttora interessata da importanti interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e della socialità e potenziarne l’illuminazione costituisce un elemento di corredo essenziale.

Ora che il progetto è stato approvato, Lucca Riscossioni Servizi dovrà indire la gara d’appalto, per arrivare a mettere in cantiere gli interventi nel mese di marzo prossimo.