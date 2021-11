Scontro sul campo da calcio: 20enne grave in ospedale

Altre notizie brevi

sabato, 13 novembre 2021, 16:11

L’avviso di criticità di ‘codice giallo’ per temporali e rischio idrogeologico emesso ieri dalla sala unica operativa della protezione civile regionale si estende per tutta la giornata di domani, domenica 14 novembre, e va a interessare un’area più estesa della regione.

sabato, 13 novembre 2021, 09:57

Grande attesa per l'importante convegno in programma martedì 16 novembre alle 10,30 a Palazzo Sani, sede centrale di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, durante il quale si svolgerà la presentazione del progetto #sicurezzaVera ideato da Fipe Confcommercio - la Federazione italiana dei pubblici esercizi - in collaborazione con...

venerdì, 12 novembre 2021, 20:42

L’ Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGESC) di Forlì-Cesena e di Lucca, hanno promosso una conferenza telematica su “Educazione e Diritti Umani: la sfida globale emergente” che avrà luogo il 15 novembre su piattaforma ZOOM, per approfondire tematiche rilevanti per la formazione primaria, secondaria e terziaria delle giovani generazioni.

venerdì, 12 novembre 2021, 19:25

Il Partito Comunista di Lucca organizza, assieme alla locale sezione dell'associazione di amicizia Italia Cuba, questo sabato 13 novembre la presentazione del libro "I Figli del Vulcano" di Roberto Vallepiano e una cena popolare di raccolta fondi per Cuba.L'evento si terrà al Circolo Arci di Sant'Alessio e avrà inizio alle...

venerdì, 12 novembre 2021, 16:05

Temporali forti in arrivo in Toscana. In base al bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale, il codice giallo scatta dalle 18 alla mezzanotte di domani, sabato 13 novembre e interesserà in particolare l’Arcipelago Toscano, la costa, la Lunigiana, la Valle del Serchio.

venerdì, 12 novembre 2021, 11:29

Serve un patto educativo per riportare i giovani al centro dell’esperienza del Servizio civile. Questo l’invito che parte da Lucca, con il primo «Colloquio di san Martino» dedicato ai vent’anni dall’approvazione della 64/2001, la legge che istituiva il «Servizio civile nazionale volontario», in seguito alla sospensione del servizio militare di leva.

giovedì, 11 novembre 2021, 16:36

Il nuovo Piano operativo di Lucca si mette in mostra. Per facilitare i cittadini nella consultazione delle tavole, l'amministrazione comunale ha organizzato un'esposizione nel foyer del Teatro del Giglio che sarà inaugurata domani, venerdì 12 novembre alle 15 e sarà visitabile fino al 4 dicembre, tutti i giorni con orario...

giovedì, 11 novembre 2021, 16:02

C'è tempo fino a martedì 30 novembre per partecipare al bando Vivi Lucca 2022, il calendario unico degli eventi che rappresenta il sistema con cui le associazioni, le istituzioni culturali e gli altri soggetti possono chiedere la collaborazione del Comune di Lucca e il sostegno alle proprie iniziative.

giovedì, 11 novembre 2021, 16:00

Dopo la stravolgente stagione estiva versiliese, arrivano a Lucca i "Working in Progress': sabato 13 novembre alle ore 21.30 si esibirà presso il Foro Boario di Lucca la band formata da:

giovedì, 11 novembre 2021, 15:59

Nel 2020 i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici), con almeno una giornata retribuita nell'anno, sono stati 15.581.083, con una retribuzione media di 20.658 euro e una media di 223 giornate retribuite.La variazione percentuale sul 2019 è pari al -2,6%, ed è dovuta essenzialmente agli effetti...