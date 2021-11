Settimana dell'Educazione alla Sostenibilità: l'intervento dell'Autorità di Bacino

Altre notizie brevi

giovedì, 25 novembre 2021, 18:56

In vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è svolto in Direzione Generale Inps, l’evento live dal titolo “Voci di donne e uomini contro la violenza” organizzato dal Comitato Unico di Garanzia, con la collaborazione degli Organi dell’Istituto e della Direzione Formazione e Sviluppo Risorse Umane, nell'ambito...

giovedì, 25 novembre 2021, 18:54

Si terrà sabato 27 novembre alle ore 16,30 presso il Chiostro della Biblioteca Civica Agorà di Lucca l'inaugurazione della Mostra “Renato Avanzinelli. Le donne, i giovani e i Santi” promossa nel cinquantunesimo anniversario della morte dello scultore, dall'Associazione Culturale Per la scultura – Renato Avanzinelli e dal Comune di Lucca.

giovedì, 25 novembre 2021, 18:44

Dovranno essere abbattuti 3 alberi lungo la circonvallazione. Si tratta di una quercia che si trova nel tratto dei viali compreso tra via Matteo Civitali e via Vecchia III e due tigli, uno nei pressi di via Vecchia III e uno di fronte al baluardo San Pietro.

giovedì, 25 novembre 2021, 13:19

Tante associazioni, decine e decine di volontari, gli Enti in prima linea: questo week-end torna il “sabato dell’ambiente” del Consorzio 1 Toscana Nord, la manifestazione che in varie zone del comprensorio vede impegnati molti cittadini nella pulizia partecipata dei corsi d’acqua da rifiuti e plastiche.

giovedì, 25 novembre 2021, 13:18

“Ogni intervento mirato ad evitare lo stop delle attività economiche è utile. Il Super green pass va certamente in questa direzione. L’auspicio è che serva a scongiurare definitivamente e in modo strutturale restrizioni e chiusure delle attività economiche: le imprese non possono più permettersi di sospendere le proprie attività”.

giovedì, 25 novembre 2021, 11:19

Le Fonti del Futuro (#FontidelFuturo) sono sei punti di erogazione di acqua di alta qualità nel territorio lucchese e in programma vi è la nascita di altre tre che apriranno nei prossimi mesi. Le Fonti del Futuro si trovano alla Stazione ferroviaria, a San Filippo, Pontetetto, Ponte a Moriano, Santa...

giovedì, 25 novembre 2021, 08:55

L'Associazione Culturale Per la scultura-Renato Avanzinelli nel 51 esimo anniversario della morte dello scultore è lieta di invitare la comunità di Lucca all'inaugurazione della mostra "Le donne, i giovani e i santi", organizzata con il patrocinio del Comune di Lucca, che si terrà sabato 27 novembre alle ore 16.30, presso...

mercoledì, 24 novembre 2021, 15:17

A seguito della decisione del comune di Lucca di aprire un nuovo bando del valore di 800 mila euro, pensato come forma di sostegno nel pagamento dell'affitto per le imprese commerciali e artigianali danneggiate dalle ricadute economiche dell'emergenza sanitaria, Confcommercio rende noto a tutte le attività interessate da questo bando...

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:20

Il terzo incontro culturale, dal titolo "Memoria... un filo d'oro esile e potente", vedrà come ospite e protagonista Giuliana Pinto, psicologa e psicoterapeuta, prof. ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Firenze. La conversazione mirerà ad indagare l'intimo rapporto tra la psicologia e l' arte, ponendo al centro...

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:18

Il 22 novembre una delegazione di Altopascio Verde Socialista ha incontrato ad Altopascio il neo assessore con deleghe al turismo e alle politiche giovanili Alessio Minicozzi,"C'è una unità di intenti - afferma Altopascio Verde Socialista - nel cercare di sviluppare un turismo lento e sostenibile, con l'idea di portare avanti...