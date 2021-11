Si presenta il libro 'Giacomo Puccini - Nato per il Teatro'

Altre notizie brevi

venerdì, 5 novembre 2021, 16:02

Anche alla Mtc srl di Porcari e alla Engraving Solutions srl di Lucca , sono stati firmati accordi per la regolamentazione del lavoro agile da remoto. Sono entrambe aziende che operano nel settore della costruzione di macchine per la trasformazione della carta, rispettivamente di 80 e 20 dipendenti.

venerdì, 5 novembre 2021, 15:48

Sistema Ambiente sempre più digitale e smart. Sulla home page del sito dell'azienda, infatti, è attivo lo sportello online: il nuovo strumento pensato per l'utenza attraverso il quale è possibile avere il quadro completo del proprio contratto con Sistema Ambiente: pagamenti, saldo, utenze attive e non, conferimenti, accesso ai Garby...

venerdì, 5 novembre 2021, 15:40

È in programma martedì 9 novembre alle ore 17:30, nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” del Complesso monumentale di San Micheletto a Lucca, la presentazione del recente libro di Andrea Becherucci “Le delusioni della speranza. Carlo Ludovico Ragghianti militante di un’Italia nuova”.

venerdì, 5 novembre 2021, 15:18

"L'amministrazione comunale di Lucca ha aspettato fino all'ultimo momento utile l'adozione del nuovo piano operativo, lo strumento urbanistico che definisce le regole di sviluppo del tessuto cittadino per i prossimi anni". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi che continua così: "Peccato che non sia...

venerdì, 5 novembre 2021, 13:36

Si aprono gli incontri di formazione politica “Giovani InFormazione” della federazione Giovani Democratici di Lucca.

venerdì, 5 novembre 2021, 13:33

Meteo in graduale peggioramento sulla Toscana con forti raffiche di vento Grecale dalle prime ore di domani, sabato, accompagnate da deboli piogge inizialmente sul sud in estensione nel corso della notte anche al centro nord della regione.

venerdì, 5 novembre 2021, 12:13

50 & Più Associazione provincia di Lucca. in collaborazione con Auser Lucca Insieme, presenta un ciclo di 4 conferenze tenute da Antonio Mazzetti, già vicepresidente nazionale dell'associazione Auser. Le prime tre avranno per argomento "La cultura italiana nel periodo 1861-1915. Dall'Unità alla prima Guerra Mondiale".

venerdì, 5 novembre 2021, 10:56

Resiste ma chiede aiuto. Durante la pandemia si è messo al servizio della comunità, si è inventato nuovi servizi ma ora è alla ricerca di nuove forze e nuove collaborazioni, col pubblico e col privato. Per guardare alle sfide del futuro con più certezze.

venerdì, 5 novembre 2021, 10:54

Conversazioni sul tema "La cultura italiana nel periodo 1861/1915" a cura del prof. Antonio Mazzetti. Prima conversazione "L'evoluzione politica, economica. sociale e religiosa della realtà italiana a cavallo dei due secoli" Mercoledì 10 novembre ore 16; Seconda conversazione: "L'arte e la scienza, elementi dinamici e contradditori " Mercoledì 17 novembre...

giovedì, 4 novembre 2021, 21:19

Questa sera, intorno alle 20, un ciclista è stato investito da un'auto a Nozzano Castello, in via di Poggio secondo. Il paziente è stato portato in pronto soccorso a Lucca in codice rosso.