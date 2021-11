Una delegazione di Altopascio Verde Socialista ha incontrato presso il Comune di Altopascio l'assessore Toci

lunedì, 8 novembre 2021, 13:26

Il 5 novembre una delegazione di Altopascio Verde Socialista ha incontrato presso il Comune di Altopascio il Vicesindaco ed Assessore con deleghe all'ambiente, all'urbanistica e al personale, Daniel Toci, con la finalità di confrontarsi sulle tematiche ambientali del territorio. Durante l'incontro sono state toccate diverse tematiche sulle strutture di protezione idrogeologica sul territorio,sulla piantumazione di nuovi alberi sul territorio altopascese ,di possibili migliorie in zone disagiate nate purtroppo con le precedenti amministrazioni senza le strutture necessarie, fognature, parchi. Altopascio Verde Socialista lavorerà vicino alla amministrazione per proporre, capire e cercare soluzioni insieme. Continueremo il nostro incontro con gli altri assessori per confrontarci su altri temi . Inoltre ringraziamo l'Assessore Daniel Toci per la disponibilità ad incontrarci periodicamente.