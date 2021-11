Uniti per la Manifattura, volantinaggio al mercato di piazzale Don Baroni

sabato, 20 novembre 2021, 17:26

Oggi, sabato 20 novembre, in mattinata, l'azione del Comitato Uniti per la Manifattura si è esplicitata con

volantinaggio al mercato di Piazza Don Baroni: contro la vendita di una parte dell' immobile dell'ex Manifattura Tabacchi. Messi all'asta 6000 mq. all'inaccettabile prezzo di 240 euro al metro quadro. E senza alcuna spiegazione sulle ragioni e l'urgenza dell' operazione. Le reazioni della gente sono state di incredulità e forte critica alla decisione della Giunta Comunale. I cittadini sono stanchi di belle parole e di promesse non mantenute.

Cresce la disaffezione al voto, la sfiducia nei partiti. La voglia di un cambiamento è tangibile. L'ASTA DEL 25 NOVEMBRE DEVE ESSERE ANNULLATA ! Nei prossimi giorni sono previste in città azioni simboliche ed eclatanti.