Vannucci: "Inaugurata la prima scuola nazionale per operatori di sala operativa"

venerdì, 26 novembre 2021, 17:20

Nasce la prima scuola per operatori di sale operative e centri di coordinamento di protezione civile a Civitacampomarano (Campobasso) inaugurata mercoledì 17 novembre, grazie ad un progetto del Ssndaco Paolo Emanuele e l'associazione Nazionale Disaster Manager.



La scuola ha l'ambizioso obiettivo di formare gli operatori di tutta Italia.



Ne abbiamo parlato con Giovanni Vannucci, consigliere nazionale di Assodima e nostro concittadino volontario storico della Pubblica Assistenza Croce Verde Lucca (al momento sta ricoprendo il ruolo di coordinatore provinciale del volontariato di protezione civile, facendo parte di questo progetto ci ha illustrato alcuni aspetti di come funzionerà questa innovativa scuola).

"Questa - esordisce - è un'idea che parte da lontano durante un nostro meeting a Senigallia nel settembre del 2018 e dopo 3 anni di lavoro con tutte le problematiche dovute alla pandemia il nostro team siamo riusciti a concretizzare finalmente il progetto il progetto didattico,mentre la struttura è stata completata in tempo di record dall'Amministrazione del comune di Civitacampomarano".

"Il nostro primo obbiettivo - spiega -, era quello di formare il personale in due ambiti importantissimi per una sala operativa : il primo è quello della conoscenza, cioè la capacità di saper capire i vari linguaggi e concetti delle discipline che interagiscono in queste situazioni ,anche in maniera non approfondita , ma sufficiente per comprendere bene il sistema; l’altro aspetto non meno importante è quello della competenza e abilità nell’agire e interagire all’interno di una sala operativa. Quest’ultima parte a sua volta si divide in due aspetti: uno è quello delle cosiddette soft skill, cioè le modalità in cui si agisce in un presidio operativo, l’altro è proprio la capacità di dare risposte nel coordinamento di una funzione di supporto. Per fare questo come precedentemente detto abbiamo creato, con un gruppo di lavoro pluriqualificato,proveniente da tutta Italia di cui sono orgoglioso di farne parte, al momento ci siamo concentrati su due tipologie di rischio, che sono le più diffuse in Italia: il rischio sismico e il rischio idraulico. Quindi, studiando gli scenari, abbiamo innestato una simulazione che prevede un’attività interattiva all’interno di una sala operativa simulata, con dei tempi prestabiliti e cadenzati per provocare anche uno stato di stress reale e misurabile agli operatori grazie anche ad un software appositamente studiato. Oltre a questa esperienza formativa, che sarà effettuata in presenza, ci sarà un’altra parte di formazione da seguire online a distanza - come già facciamo con gli altri corsi per disaster manager organizzati dalla nostra Associazione Professionale".



"La scuola nazionale per la formazione degli operatori di Sale operative e Centri di coordinamento - continua - nasce dal nuovo Codice della Protezione Civile, Articolo 6, comma D, dove viene citato a chiare lettere l’obbligo della formazione degli addetti ai Presidi operativi di protezione civile”, “Quando si parla di Presidi operativi, come sono i Ccs, Com, dei Coc e via dicendo. Naturalmente, in genere il personale della protezione civile è qualificato, ma, ci siamo resi conto che fino a questo momento non c’erano soggetti nel sistema di protezione civile che facessero una formazione adeguata e mirata. “Quindi gli enti locali erano e sono in difficoltà per adempiere al mandato della legge stessa, perché non c’era nessuno che se ne occupasse".



"Per questo punto di vista - dichiara - c’è stata una forte legittimazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile, nella persona di Fabrizio Curcio, e anche dell’Anci, con l’intervento di Paolo Masetti, delegato alla protezione civile Anci, che ha ribadito quanto questa operazione di Assodima sia utile per gli enti locali e per questo hanno voluto essere presenti alla cerimonia dell'inaugurazione . Noi vorremmo fare in modo che il sistema risponda bene e con consapevolezza e competenza a tutte l' emergenze grandi e piccole che per altro si stanno intensificando sul territorio, a partire dalla questione della crisi climatica che rende i fenomeni sempre più intensi, con un impatto sul territorio”.

"Per concludere - termina - in questo momento noi partiremo con la scuola in forma sperimentale con un monitoraggio e un collaudo con gli studenti del Corso di Protezione Civile dell’Università del Molise e quindi a partire dal prossimo da Aprile 2022, di iniziare la formazione degli addetti dei Centri operativi . In sostanza faremo un anno di sperimentazione, dal quale ovviamente potremmo trarre le indicazioni per migliorare ancora il corso. Durante questi giorni al margine di un incontro di lavoro ho parlato con Carlo Cacciamani un fisico specializzato nel settore meteorologo e climatologo da poco nominato da poco dal Presidente Draghi a capo dell'agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo” con l'intenzione di organizzare a breve anche con il patrocinio dell'Assodima nella nostra città un importante incontro sui cambiamenti climatici".