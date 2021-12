A S. Vito il quartiere dei balocchi

domenica, 12 dicembre 2021, 21:37

Sarà l'atmosfera delle feste, ma nel quartiere di San Vito c’è grande fermento per una nuova edizione de #IlQuartieredeiBalocchi promossa dall’Associazione Il Tondo Luoghi e relazioni, che da anni gestisce la Biblioteca di Quartiere “Fondo Cantoni”. Si tratta di un evento che si terrà Mercoledì 5 Gennaio dalle ore 17 alle 19 proprio davanti al nuovo e mirabolante Centro Civico (praticamente pronto ma ancora chiuso). E’ rivolto ai bambini del quartiere che possono recarsi presso il gazebo e ricevere gratis un giocattolo o un libro usato. E’ sufficiente che ogni bambino porti un suo giocattolo per donarlo, scambiarlo o riciclarlo, perché un giocattolo o un libro vive anche 1000 volte se trova chi gli vuole bene. Quindi grandi e piccoli educhiamoci al dono, allo scambio, al riciclo e al riuso. La piacevole novità di questa edizione è il servizio gratuito #aggiustababbo per i bambini che hanno l’amato giocattolo o libro “rotto”, può essere riparato subito o in secondo luogo, da mani esperte in falegnameria e elettronica. A partire da ora siamo nella prima fase dell'avvenimento, la più delicata, ossia dal 13 al 4 gennaio inizia la grande raccolta preventiva dei giocattoli e dei libri. Per chi dona basta chiamare uno di questi numeri 3389246535 – 3477539373 – 3483206966. A fine Gazebo tutto il materiale rimasto verrà donato ad una scuola d'infanzia o primaria, o al Centro Civico per una ludoteca o ad altri enti ed associazioni che accolgano l'offerta. Buone feste a tutti.