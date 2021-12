Ad Artemisia la presentazione di due libri

Altre notizie brevi

martedì, 14 dicembre 2021, 18:16

Giovedì 16 dicembre alle ore 17.30 nella sede del centro educativo 'Piccola Artèmisia, in via Guido Rossa a Capannori, si parlerà di adozioni con la presentazione di due libri: 'Un bimbo mi aspetta' di Arnaldo Funaro (Log Edizioni) e 'Mamma, tu in che pancia sei nata?' di Sara Anceschi (Edizioni Ets).

martedì, 14 dicembre 2021, 18:12

Sarà dedicato alle comunità energetiche e al monitoraggio dei consumi il nuovo webinar realizzato da Ecoenergia Futura nell'ambito del ciclo di incontri “Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell'aria”, voluto dall'amministrazione comunale con lo scopo di aggiornare cittadini, studenti, artigiani, professionisti, tecnici, associazioni di categoria e amministratori di condominio...

martedì, 14 dicembre 2021, 13:13

martedì, 14 dicembre 2021, 10:34

Una mozione per massimizzare l’impegno dell’Ente per la nascita ed il consolidamento della professione del “Green Manager”, una nuova figura che, all’interno delle amministrazioni pubbliche, è dedita allo sviluppo delle politiche di sostenibilità, di transizione ecologica e di crescita dei cosiddetti green jobs.Questa, in sintesi, la proposta di Valentina Mercanti,...

martedì, 14 dicembre 2021, 09:50

Come annunciato nel Manifesto del gruppo di lavoro UX@INPS, l’Istituto si è posto l’obiettivo di progettare servizi digitali che migliorano la qualità della vita del Cittadino, garantendogli le informazioni ed i servizi di cui ha bisogno tramite una presenza digitale semplice, accessibile e costantemente ottimizzata sulla base delle sue esigenze.

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:47

Scade il 18 dicembre il termine ultimo per il rinnovo dei permessi annuali di accesso alla Ztl relativamente alle categorie A1 e A2, riservate ai residenti e per quelli ex E, riservati al trasporto delle merci.

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:46

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:45

Alla votazione hanno partecipato 308 soci, pari all'80,8% degli aventi diritto. Tra i 40 componenti eletti nella lista regionale, il 52,4% sono donne.Questa mattina si sono chiuse le operazioni di voto per l'elezione dell'Assemblea regionale di Sinistra Civica Ecologista.

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:40

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso un' ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli.

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:37

Da giovedì (16 dicembre) parte in Toscana la vaccinazione per i bambini che hanno dai 5 agli 11 anni. Nell'Azienda USL Toscana nord ovest sono 71.167 i bambini in questa fascia di età che possono essere vaccinati.