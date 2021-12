Ad Artemisia un momento di lettura condivisa

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:07

Sabato 11 dicembre alle ore 16.00 nella Sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano si terrà un momento di lettura condivisa aperto a tutti promosso da LuccAut APS in collaborazione con il Comune. Un modo per celebrare il momento in cui alcune decine di libri a tematica LGBT+ consigliati da LuccAut e messi a disposizione della biblioteca comunale "Giuseppe Ungaretti" da parte del Comune grazie ai fondi della Rete READY divengono patrimonio pubblico.I cittadini sono invitati a partecipare all'iniziativa per leggere o ascoltare alcuni brevi brani dei testi scelti. Prima dell'evento ognuno potrà scegliere un libro letto interamente o parzialmente e prenotarsi per l'evento a luccaut@gmail.com indicando il titolo, l'autore o l'autrice e un breve estratto. Durante la lettura, la moderatrice chiamerà il titolo del libro indicato e chi lo ha proposto farà la propria lettura. Per maggiori informazioni e conoscere i titoli dei libri www.luccaut@wordpress.com e Facebook LuccAut.