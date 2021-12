Alla Croce Rossa di Lucca la lezione gratuita sulle manovre salvavita pediatriche

martedì, 7 dicembre 2021, 18:02

Venerdì (10 dicembre) alle 21 nella sede della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca in Piazzale Don Baroni si terrà una nuova lezione gratuita sulle manovre salvavita pediatriche.

L'ingresso sarà consentito ad un massimo di 20 persone in possesso del super green pass.

Le iscrizioni devono essere inviate non oltre le 12 del 10 dicembre all'indirizzo email: msp.cri.lucca@crilucca.it