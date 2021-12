Annullato il concerto degli Italian Harmonists “37573 Enricocaruso”

sabato, 4 dicembre 2021, 14:22

Per sopraggiunti impedimenti tecnici, è stato necessario annullare il concerto degli Italian Harmnists "Enricocaruso 37573" programmato per domani, domenica 5 dicembre, alle ore 17 al Teatro del Giglio nell'ambito dei Puccini Days 2021.



L'evento sarà riprogrammato non appena possibile.