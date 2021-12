Attività laboratoriali alla Casermetta San Regolo

martedì, 7 dicembre 2021, 12:31

Sabato 11 dicembre alle ore 11 e alle ore 16, presso la Casermetta San Regolo, l'Orto botanico e l'associazione A.Di.P.A. organizzano divertenti attività laboratoriali per creare alcune decorazioni natalizie utilizzando pigne, rametti, foglie che i partecipanti potranno raccogliere nell'Orto.

Un'esperienza consigliata per bambini tra 6 e 10 anni che prevede una breve visita all'Orto botanico a cui seguiranno i laboratori nella Casermetta San Regolo. In caso di maltempo la parte in Orto verrà annullata mentre rimarranno confermati i laboratori al chiuso.

Un modo per festeggiare il Natale, per stimolare l'attenzione verso le piante anche attraverso la fantasia e la creatività!

Costi e Prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria

Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti su piattaforma di booking e ticketing online del Comune di Lucca SUMMAE (seleziona l'evento da Partecipa agli Eventi).

Costi di partecipazione a bambino+un genitore: 5 euro

Si consiglia vivamente il ticketing online, di persona è possibile pagare in contanti solo presso la biglietteria di Torre Guinigi aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 15:45.

Raccomandazioni

I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore o suo delegato (è ammesso per ogni bambino solo un adulto).

Si consiglia abbigliamento comodo per esterno e interno.

In caso di impossibilità a restare per tutto il tempo dell'attività è necessario compilare, firmare e consegnare in ingresso la seguente Liberatoria.

scarica il modulo per DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ PER MINORI

Nei locali al chiuso, i bambini e gli adulti dovranno indossare la mascherina.

Gli adulti dovranno essere in possesso del Green Pass e sottoscrivere in ingresso l'Autodichiarazione COVID-19 per i figli minori partecipanti alle attività.

scarica il modulo per AUTODICHIARAZIONE COVID-19

INFORMAZIONI

Informazioni e supporto Biglietteria: tel: 0583 48090 (dalle 10:30 alle 15:45) e-mail: biglietteria@ortobotanicodilucca.it

Ulteriori Contatti (Segreteria Adipa): tel: 327 1444420 email: adipasedecentrale@gmail.com