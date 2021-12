Baccelli: “Le risorse per il centenario di Puccini un’occasione per la valorizzazione del territorio”

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 dicembre 2021, 17:35

La vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, e l'ultimo giorno dell'anno, venerdì 31 dicembre, in previsione del basso afflusso di cittadini a causa delle festività, gli uffici del palazzo comunale, delle sedi decentrate e delle biblioteche, ad esclusione della polizia municipale, chiuderanno al pubblico anticipatamente alle ore 12, mentre la...

mercoledì, 22 dicembre 2021, 11:33

Negli ultimi due anni del quinquennio 2016-2020 si registra una flessione per tutte le categorie di lavoratori del numero di beneficiari di assegni al nucleo familiare rispetto all’anno precedente, più contenuta nel 2019, molto più evidente nel 2020.Riguardo la distribuzione per area geografica, nel 2020, come negli anni passati, la...

mercoledì, 22 dicembre 2021, 11:31

Nel mese di novembre 2021 sono state autorizzate 91,1 milioni di ore di integrazione salariale. Circa il 60% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale “emergenza sanitaria COVID-19”.Le ore di CIG ordinaria autorizzate a novembre 2021 sono state 25,4 milioni, con una...

mercoledì, 22 dicembre 2021, 11:11

C’è tempo fino a mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 19 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana 2021”. Il progetto fa parte del programma “Tutela della salute in Toscana” realizzato da Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia ed Anpas in...

mercoledì, 22 dicembre 2021, 11:09

A seguito degli accordi riguardo la misurazione e certificazione del voto Rsu e Rls nel settore metalmeccanico, si è insediata un’apposita commissione regionale Fim, FIOM, Uilm, composta da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale, che ha raccolto tutti i dati territoriali dei rinnovi delle rappresentanze sindacali unitarie e dei rappresentanti...

martedì, 21 dicembre 2021, 23:03

"Con 9 milioni e mezzo di finanziamento - spiega Raspini - la commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento del senatore Andrea Marcucci, a cui va tutto il nostro ringraziamento, per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini".

martedì, 21 dicembre 2021, 19:32

Tamponi salivari: giusto attivare questa modalità per i ragazzi e le famiglie. A dirlo sono i consiglieri comunali Cristina Petretti e Pilade Ciardetti, che insieme all’assessora alle politiche sociali, Valeria Giglioli, e di concerto con il tavolo della disabilità si sono attivati per arrivare a questa soluzione.

martedì, 21 dicembre 2021, 16:11

"Esprimo soddisfazione perché è stato approvato un emendamento alla legge di Bilancio, a cui la Lega ha contribuito convintamente e che ho avuto l'onore di firmare insieme a colleghi di tutte le forze politiche, che prevede lo sblocco dei finanziamenti per le celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Puccini.

martedì, 21 dicembre 2021, 11:17

"In vista del suo compleanno (22 dicembre), il miglior regalo al maestro Giacomo Puccini arriva dal Senato. Nella nottata, infatti, la commissione bilancio ha approvato con un finanziamento di 9 milioni e mezzo (1 mln e mezzo nel 2022 e 8 mln nel 2023), l'emendamento alla legge di bilancio presentato...

martedì, 21 dicembre 2021, 10:39

Domani, 21 dicembre, alle ore 15 presso la sede della Direzione generale Inps di via Ciro il Grande e in diretta streaming, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del nuovo progetto Inps sul Senior Housing, per lo sviluppo di residenze per la terza età in Italia, con la...