Capannori, doppia mozione approvata dal consiglio

venerdì, 10 dicembre 2021, 13:00

Nella seduta di ieri (giovedì) il consiglio comunale ha approvato due mozioni. La prima, incentrata sul tema del contrasto alla recrudescenza della pandemia da Covid 19 è stata presentata dal consigliere comunale Franco Antonio Salvoni (Luca Menesini sindaco) ed è passata con i voti favorevoli della maggioranza e il voto contrario di Fratelli d'Italia (assente il resto dell'opposizione). La seconda mozione, presentata dal consigliere comunale Matteo Petrini (Fratelli d'Italia) e dal consigliere comunale Marco Bachi (Sinistra con Capannori) e condivisa con tutti i gruppi consiliari, è relativa all'applicazione del Decreto Puc (Progetti utili alla collettività) per i percettori di reddito di cittadinanza ed è stata approvata all'unanimità.

Il documento presentato dal consigliere Salvoni, partendo dalla premessa che 'la pandemia non è ancora sconfitta ma anzi, data la stagionalità delle infezioni virali sta riprendendo vigore in tutto il mondo, e che 'i paesi come l'Italia che hanno condotto campagne vaccinali aperte e disponibili per tutta la popolazione stanno avendo un numero di contagi, di malati gravi e di decessi molto contenuti e quasi sempre a carico di soggetti non vaccinati', evidenzia che 'il vaccino risulta ad oggi il metodo più sicuro per prevenire l'infezione a livello individuale e che la vaccinazione di massa rappresenta oggi l'unico sistema praticabile per azzerare la circolazione del virus Sarscov2. Per questi motivi la mozione chiede che 'sia accelerata la campagna vaccinale con riguardo ai non vaccinati e alle terze dosi e che siano mantenute e implementate le misure igieniche di prevenzione individuale e collettiva. A questo fine impegna l'amministrazione comunale 'a produrre un manifesto in cui sostiene la vaccinazione ed il mantenimento di tutte le misure idonee al contenimento del contagio; ad esercitare la propria influenza nei confronti dell'azienda sanitaria, della Regione Toscana, del Ministero della Sanità al fine di garantire una campagna vaccinale rapida ed efficace; a ricercare le strategie adeguate per convincere i non ancora vaccinati anche attraverso la collaborazione con autorità sanitarie e utilizzando tutti i sistemi di comunicazione adeguati. Il documento chiede infine all'amministrazione 'di mantenere alta la tensione sull'utilizzo di sistemi e comportamenti atti a prevenire i contagi con particolare riguardo all'utilizzo del Green pass che ha dimostrato nei fatti la sua utilità e a valutare anche la possibilità di emanare un'ordinanza volta a rinforzare l'uso di queste misure disponendo, al contempo, con gli organi preposti le opportune azioni di controllo'.

La seconda mozione approvata dal consiglio comunale evidenzia l'importanza dei Progetti utili alla collettività (Puc) che possono essere svolti in vari ambiti. 'Attraverso l'impegno in tali progetti e a fronte della concessione del beneficio economico – si legge nel documento - il percettore di Reddito di Cittadinanza da un lato è coinvolto in attività che portano beneficio all'intera collettività, mentre dall'altro vede valorizzata ed implementata la propria professionalità anche in vista di futuri impieghi lavorativi' . Evidenziando che 'il Comune di Capannori, capofila del progetto di reddito di cittadinanza della Piana di Lucca ha già iniziato ad attivare i PUC con 26 progetti realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio e della Piana di Lucca e che ad oggi 15 cittadini stanno svolgendo servizio presso queste associazioni', la mozione impegna il sindaco e la giunta a 'porre in essere quanto prima ogni azione utile e necessaria per la presentazione dei PUC rispondenti alle reali esigenze del Comune di Capannori; a perseguire nell'attivazione dei PUC con più cittadini fruitori del reddito di cittadinanza possibili in più progettualità trasversali possibili'.

Il documento chiede inoltre che, verificato l'esatto numero dei percettori del Rdc, venga dato mandato agli Uffici per la predisposizione dei PUC - con il coordinamento di un delegato preposto - in ambito culturale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni e nelle altre attività di interesse generale'; di realizzare celermente qualsivoglia forma di comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei beneficiari del Rdc presenti nel nostro Comune, ed infine, di controllare e monitorare l'effettiva partecipazione ai PUC dei residenti del Comune di Capannori che percepiscono il Reddito di cittadinanza e darne notizie periodiche al consesso consiliare'.