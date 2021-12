Ceccarelli (Popolari e Moderati): "Bene la rimozione rifiuti effettuata dal comune e da Ascit nei pressi di via Del Rogio"

giovedì, 30 dicembre 2021, 13:50

Gaetano Ceccarelli, capogruppo in consiglio comunale della civica (Popolari e Moderati) esprime soddisfazione per la rimozione rifiuti effettuata dal comune e da ASCIT nei pressi di via Del Rogio.



"Nei giorni scorsi - esordisce -, la notevole quantità di rifiuti illecitamente abbandonati su di una strada poderale in prossimità della via Del Rogio, l’accesso da sud al casello autostradale di Capannori, è stata in gran parte rimossa e l’area bonificata tranne una modesta quantità di scarti speciali, che lo sarà entro breve tempo".



"Tutto ciò - afferma -, grazie all’azione sinergica del Comune di Capannori attraverso l’Assessorato competente e l’Ufficio Ecologia, dei Carabinieri Forestali e di ASCIT, che ha reso possibile l’identificazione dei responsabili dell’illecito con la conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria, nonché la successiva rimozione dei rifiuti con il ripristino della transitabilità sulla strada poderale sede dell’abbandono, che costituisce l’accesso alla via pubblica per numerosi appezzamenti di terreno circostanti".



"Pertanto - commenta -, è giusto esprimere un sentito apprezzamento per i soggetti innanzi ricordati che in stretta collaborazione hanno operato con professionalità, portando a termine brillantemente i compiti di rispettiva competenza, lanciando nel contempo un monito chiaro ad altri eventuali trasgressori delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, rispetto ai rischi di condanne a sanzioni pecuniarie e/o penali che si corrono contravvenendo alle leggi".



"Infine - conclude - va ancora una volta sottolineato, che la collaborazione dei cittadini con le Autorità preposte, nella segnalazione delle illegalità di vario genere in tema di rifiuti é fondamentale e preziosa, per una sempre migliore tutela del vastissimo territorio capannorese".