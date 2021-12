Censimento della popolazione: c'è tempo fino al 13 dicembre per compilare il questionario online

venerdì, 10 dicembre 2021, 09:26

Le famiglie-campione interessate dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che hanno ricevuto a casa la lettera nominativa dell'Istat, hanno tempo fino al 13 dicembre per compilare il questionario online. È infatti in pieno svolgimento il Censimento ad Altopascio. Procedere alla compilazione è molto importante ed è quindi opportuno che i cittadini raggiunti dalla lettera si muovano in questo senso. Qualora le persone riscontrassero difficoltà a compilare il questionario in modo autonomo, il Comune ha messo a disposizione un servizio aggiuntivo, di supporto e aiuto. I cittadini che hanno ricevuto la lettera dell'Istat possono infatti chiamare l'ufficio Anagrafe (0583-216305/0583-289547) e prenotare un appuntamento per i pomeriggi di martedì o giovedì.