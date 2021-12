Codice giallo per rischio idraulico anche il 26 dicembre su tutta la Toscana

Altre notizie brevi

domenica, 26 dicembre 2021, 09:54

In Toscana sono 331.208 i casi di positività al Coronavirus, 3.438 in più rispetto a ieri (3.289 confermati con tampone molecolare e 149 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

venerdì, 24 dicembre 2021, 14:04

Giornate piovose per le feste natalizie. Già da oggi venerdì 24 dicembre sono previste precipitazioni diffuse sulle zone di nord ovest, in particolare sulle Apuane e sull’Appennino e domani le precipitazioni saranno diffuse un po’ su tutta la Toscana con maggiore intensità prevista nella parte nord ovest della regione con...

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:50

Il consiglio direttivo della Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo ringrazia il Gruppo Donatori di Sangue Fratres "Alberto Tintori" di Montecarlo per il generoso contributo che anche quest'anno ha voluto devolvere a sostegno delle attività promosse dal gruppo musicale, in particolare per quanto riguarda le attività didattiche della scuola di...

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:34

Luca Fidia Pardini, coordinatore Europa Verde per la Provincia di Lucca, si esprime in merito all'elezione di Sara D'Ambrosio come consigliere provinciale.

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:57

Il Focus Inps sulle agevolazioni contributive per l’incentivazione dell’occupazione dei lavoratori dipendenti del settore privato, pubblicato oggi, ha lo scopo di illustrare l’impatto di tali interventi su assunzioni e variazioni contrattuali, attraverso il confronto dei dati rilevati nel triennio 2019-2021 (limitatamente ai primi nove mesi dell’anno in corso).Dal confronto tra...

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:53

Condizioni meteo in peggioramento sulla Toscana dal pomeriggio di oggi, giovedì, a partire dalle zone settentrionali, in particolare sul nord-ovest. Su queste zone, da domani, venerdì 24, le precipitazioni diventeranno diffuse e insistenti, specialmente sui rilievi, mentre saranno generalmente deboli e intermittenti sulle zone centrali e isolate su quelle meridionali.

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:09

“Grazie a Fratelli d’Italia, la Regione Toscana si impegna a trovare risorse per installare potenti impianti di aerazione nelle scuole.La Giunta Giani si sta impegnando prevalentemente nella campagna vaccinale ma, come dimostra l’impennata di casi di queste settimane, non è sufficiente!Le nostre strutture scolastiche sono spesso inadeguate: troppo piccole, vecchie,...

mercoledì, 22 dicembre 2021, 17:35

La vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, e l'ultimo giorno dell'anno, venerdì 31 dicembre, in previsione del basso afflusso di cittadini a causa delle festività, gli uffici del palazzo comunale, delle sedi decentrate e delle biblioteche, ad esclusione della polizia municipale, chiuderanno al pubblico anticipatamente alle ore 12, mentre la...

mercoledì, 22 dicembre 2021, 12:48

"Puccini è un maestro apprezzato in tutto il mondo ma che ha nelle sue radici e nel suo attaccamento al nostro territorio un elemento imprescindibile per poterne apprezzare a pieno l'incredibile produzione artistica - così l'assessore regionale Stefano Baccelli nel commentare l'inserimento nella legge di bilancio in commissione al Senato...

mercoledì, 22 dicembre 2021, 11:33

Negli ultimi due anni del quinquennio 2016-2020 si registra una flessione per tutte le categorie di lavoratori del numero di beneficiari di assegni al nucleo familiare rispetto all’anno precedente, più contenuta nel 2019, molto più evidente nel 2020.Riguardo la distribuzione per area geografica, nel 2020, come negli anni passati, la...