Corso BLS-D domani sera a Pontetetto

domenica, 12 dicembre 2021, 17:15

Il Corso BLS-D è stato organizzato dall'associazione Pons Tectus, dal Comitato Viabilità e Ambiente, dal Circolo Parrocchiale Umbrina e Paesi e Quartieri di Lucca, si svolgerà il giorno lunedì 13 dicembre alle 21 presso la sala del Centro Parrocchiale di Pontetetto, in via Erbosa, 1 a Pontetetto e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS.

Sarà illustrato come

- riconoscere un arresto cardiaco

- eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare

- utilizzare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno)

e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich).

E' completamente gratuito e aperto a tutti senza limiti di età o di altro genere.

Il corso sarà tenuto rispettando tutte le norme anti covid-19.

Per questo motivo è OBBLIGATORIO presentarsi muniti del GREEN PASS e mascherina. La prenotazione che può essere effettuata al numero riportato di seguito.

Per motivi organizzativi è richiesta la presenza 15/20 minuti prima dell'evento per poter prendere tutti i dati personali al fine di inviare l'attestato di partecipazione.

-Per prenotazioni:

Andrea 335-6802899

-Per informazioni sul corso:

Fabrizio 342-8602303