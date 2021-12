Donna investita da un'auto a Lunata: trasportata in elicottero a Cisanello

sabato, 11 dicembre 2021, 20:03

Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via della Madonnina a Lunata, dove una donna è stata investita da un'auto in transito. Nel tremendo impatto la donna ha riportato diverse lesioni nel corpo oltre ad un grave trauma cranico. Avvertito il 118 dai passanti, sono giunte sul posto in codice rosso, sia l'automedica del Campo di Marte sia un'ambulanza della Misericordia. Viste le gravi condizioni, per la donna è stato ritenuto opportuno il veloce trasferimento presso l'ospedale di Cisanello tramite l'elicottero Pegaso, atterrato nella pista del campo Henderson di Via Salicchi a San Marco nel quale la donna è stata trasportata dai sanitari.