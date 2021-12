Essity rimane a Porcari e Collodi, la soddisfazione di Mercanti e Niccolai (Pd) per l'annuncio dell'azienda

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:47

«L'annuncio della multinazionale Essity sull'intenzione di mantenere la produzione negli stabilimenti di Porcari e Collodi con i marchi Tempo e Tork è per noi motivo di grande soddisfazione e premia la mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati, l'impegno delle istituzioni locali e della Regione che si sono adoperate in questi mesi per scongiurare ogni ipotesi di delocalizzazione. Ringraziamo il consigliere del presidente della Regione per le crisi aziendali, Valerio Fabiani, per aver seguito da vicino la vertenza e per l'impegno profuso affinché si arrivasse a una positiva soluzione. Siamo soddisfatti che l'azienda abbia riconsiderato la sua precedente scelta ma, comunque, continueremo a tenere alta l'attenzione su questa vicenda, per valutare che questi impegni siano mantenuti nel tempo».

Così Valentina Mercanti e Marco Niccolai, consiglieri regionali Pd, commentano l'annuncio di Essity sul mantenimento della produzione di fazzoletti a marchio Tempo e Tork nel territorio lucchese-pistoiese.