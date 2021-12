Giornata disabilità, Ceccarelli: "Gli enti pubblici e le aziende private garantiscano il rispetto del collocamento obbligatorio"

Altre notizie brevi

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:19

Ritorna, dopo la lunga attesa dovuta alle restrizioni della pandemia Covid, ad attivarsi lo staff dell'agenzia "Palcoscenando-realizzazione grandi eventi" capitanata da patron Massimo Chiocca, con una serata all'insegna dell'allegria e del buon cibo. Infatti il prossimo 17 dicembre dalle ore 20:30 presso "Achille Caffè - drink food & pizza" in...

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:22

A partire da lunedì prossimo 6 dicembre l'Urp del comune fornirà un servizio di supporto rivolto ai cittadini che hanno difficoltà ad effettuare la prenotazione del vaccino anti Covid 19 sul portale della Regione. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi telefonicamente chiamando il numero 331 6511846 o inviando una...

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:11

Il dott. Fulvio Spatarella è entrato in servizio dal 1 dicembre scorso come segretario generale del Comune di Lucca. Nato ad Aversa nel 1964, Spatarella si è laureato in giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma e ha esercitato la professione di avvocato fino al 1994.

venerdì, 3 dicembre 2021, 13:04

La campagna di Ilaria Vietina sindaco oggi ha pubblicato sui social la seconda di una serie di "pillole" video che comprensivamente costituiranno una presentazione digitale del suo manifesto per le primarie del 19 dicembre.

venerdì, 3 dicembre 2021, 12:25

Sabato 4 dicembre alle 17, presso Il Pinturicchio, si terrà la presentazione ufficiale del libro "Le ricette di Casa Brigata": la narrazione di come un gruppo di persone con disabilità ha saputo cogliere nella tragedia del Lockdown imposto dalla Pandemia le nuove opportunità offerte dalla tecnologia, per restare comunque uniti.

venerdì, 3 dicembre 2021, 12:18

La Giornata Internazionale delle persone con disabilità è importante se e solo se si riesce a comprenderne appieno il significato. In primo luogo, evitando di pensare che la disabilità esista solo in occasione di tale ricorrenza.

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:32

Il neocostituito circolo PD di Villa Basilica affronta il tema della vendita della società gestore dell'impianto di depurazione, tramite asta, aggiudicata a un gruppo di aziende del territorio. Tuttavia tale operazione è stata ritenuta dal circolo, un fallimento politico perché ciò: "Non ci deve far dimenticare - afferma - che...

venerdì, 3 dicembre 2021, 09:13

È online oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il nuovo portale luccaaccessibile.it.

venerdì, 3 dicembre 2021, 09:11

La società Tau Calcio ha ufficialmente vinto il bando "Sport e periferie", ovvero il Fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l'impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell'agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione...

giovedì, 2 dicembre 2021, 18:19

È stata prorogata fino a lunedì 6 dicembre compreso l'ordinanza che prevede dalle ore 9:00 alle 18:00 il restringimento della carreggiata di viale Batoni per lavori all'acquedotto e la chiusura del passaggio pedonale vicino alla rotatoria che conduce a viale Matteo Civitali.