Giornata mondiale disabilità, Alessandri (FdI): "La disabilità non è un giorno soltanto"

giovedì, 2 dicembre 2021, 17:23

Giada Alessandri, capo dipartimento equità sociale e disabilità FdI Capannori: La Giornata Mondiale dei Diritti delle Persone Disabili (3 dicembre) indetta dall'O.N.U nel 1981 ha lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili, che rappresentano il 5% della popolazione sul nostro territorio. Questa giornata, che dovrebbe servire a sensibilizzare sull'importante e troppo spesso sottovalutato tema della disabilità, da sola non basta: occorre fare molto di più, mettere in pratica il concetto di inclusione sia nella società che nella vita di tutti i giorni cercando per quanto possibile di limitare o eliminare le difficoltà che le persone disabili si trovano ad affrontare nel quotidiano. Ricordiamoci che disabilità non colpisce solo la persona direttamente interessata, ma anche la sua famiglia e per questo è necessario fare rete, lavorare ed operare insieme con unità di intenti, per produrre finalmente effetti concreti.

"Fratelli d'Italia è da sempre al fianco di tutte le battaglie in questo senso sia a livello regionale con i nostri Consiglieri Regionali che in Parlamento - commenta il deputato FdI Riccardo Zucconi: sarà nostro impegno sostenere tutte le famiglie coinvolte perché la disabilità, ricordiamolo, non è solo il 3 dicembre. Come ho già avuto modo di comunicare, sono sempre a disposizione per portare alla ribalta problematiche che quotidianamente affronta chi ha solo bisogno che gli vengano date le stesse opportunità di tutti".