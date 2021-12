Giovedì 9 dicembre si terrà l'iniziativa 'Verso una Gig Community'

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:42

Continua la campagna informativa 'La chiamavano Gig ECOnomy' promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Progetto Policoro Lucca, nell'ambito del progetto Erasmus + 'Entering the Gig Economy' di cui l'ente è partner insieme ad altre realtà europee. Il prossimo appuntamento intitolato 'Verso una Gig Community. Tra rischi, potenzialità e sfide per i contesti' è in programma giovedì 9 dicembre a partire dalle ore 17.00, all'Ostello 'La Salana' di Capannori. Dalle ore 17 alle ore 18.30 avrà luogo l'iniziativa 'Immaginare la Gig', un laboratorio fotografico per scoprire il proprio potenziale a cura di Manuele Ulivieri, psicologo e partner di Laborplay. Alle 18.30 l'evento proseguirà con gli interventi di Kety Faina, freelancer e Carlo Andorlini, docente presso l'Università degli Studi di Firenze. Per iscriversi all'incontro e ricevere i materiali informativi è necessario compilare il seguente form: https://forms.gle/cPCwHom1g4Twn2ft6. Per partecipare sono necessari la prenotazione e il Green Pass. Per maggiori informazioni www.enteringthegigeconomy.eu;innovazionecivica@comune.capannori.lu.it; pilicorolucca@gmail.com.

Obiettivo della campagna informativa è portare avanti una riflessione e fornire formazione su questo nuovo modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, i cosiddetti 'lavoretti', diverso dal modello tradizionale, di prestazioni lavorative stabili e continuative, con maggiori garanzie contrattuali. Un nuovo modello che offre nuove opportunità occupazionali e valorizza le potenzialità individuali, ma che presenta anche rischi sul quale è necessario fare una corretta e attenta informazione.