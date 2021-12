Il Gruppo Attività Sant'Angelo donerà 3 defibrillatori

lunedì, 6 dicembre 2021, 14:58

Il Gruppo Attività Sant'Angelo nel suo costante impegno nella comunità, venerdì 10 dicembre alle ore 15:30 donerà 3 defibrillatori, due alle scuole di Sant'Angelo in Campo e San Donato e uno verrà posizionato all'interno della pista di pattinaggio.

Il progetto " Col cuore .....per il cuore...." doveva essere portato a termine lo scorso anno ma causa covid, le nostre manifestazioni hanno avuto uno stop. Quest' anno grazie ai proventi della festa della castagna che si è tenuta il 7 novembre, ci è stata data l opportunità di poterli acquistare e donare. E questo grazie vai cittadini che hanno partecipato a questa manifestazione

È doveroso un ringraziamento anche al Comune e alla Farmacia Novelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto

Il defibrillatore che verrà posizionato alle scuole di Sant'Angelo , verrà donato in memoria di Tiziana Biancalana, una nostra compaesana, recentemente scomparsa, una persona stimata dalla nostra comunità, dalle colleghe e dal mondo scolastico

In occasione dell'istallazione dei defibrillatori, sarà presente la Misericordia di Lucca che ringraziamo per l'appoggio e la collaborazione in quanto organizzerà successivamente un corso per l utilizzo del DAE

Alla cerimonia sono stati invitati il Sindaco Tambellini, le cariche istituzionali legate al mondo del sociale e della scuola, il Provveditore di Lucca , Sua Eminenza il Vescovo di Lucca in modo che abbiano anche l' opportunità di conoscere il Gruppo Attività Sant'Angelo, un gruppo di volontari che si adopera da anni per valorizzare il territorio e per portare avanti progetti inerenti al sociale.