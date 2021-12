Incontro pubblico di "Sinistra con" sullo sport a Lucca

martedì, 7 dicembre 2021, 15:00

Giovedì 9 dicembre, dalle ore 17:30, presso la Chiesina dell’Alba di Porta San Gervasio, l’Associazione “Sinistra con” prosegue il lavoro di approfondimento programmatico per contribuire a costruire il programma del futuro candidato Sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali. L’associazione politica propone un incontro pubblico di discussione e raccolta delle proposte sullo sport nel nostro comune a partire da un documento redatto anche con il contributo di alcuni rappresentati di società sportive del territorio lucchese. Il testo base su cui si propone di iniziare il percorso analizza il tema dello sport come pratica sociale, veicolo di benessere e luogo di incontro urbano; passa in rassegna l’impiantistica sportiva, le assegnazioni degli spazi e indica proposte innovative per lo sviluppo dello sport diffuso. Il proposito dell’incontro è quello di confrontarsi con chiunque sia interessato al tema dello sport nel territorio comunale e raccogliere idee e contributi su questo argomento per arrivare a stendere un documento completo che possa essere il manifesto per lo sport a Lucca da proporre a chi si candiderà a guidare il comune per i prossimi cinque anni. Coordinano l’incontro Francesco Lucarini, consigliere comunale e Gianluca Campani di Sinistra con. Partecipa all’iniziativa Francesco Raspini, candidato sindaco per il centrosinistra, sostenuto anche dall’associazione “Sinistra con” alle primarie di coalizione del 19 dicembre.