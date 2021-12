Inps, Inarcassa ed Enpap lanciano il primo progetto di senior housing in Italia

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:45

Domani, 21 dicembre, alle ore 15 presso la sede della Direzione generale Inps di via Ciro il Grande e in diretta streaming, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del nuovo progetto Inps sul Senior Housing, per lo sviluppo di residenze per la terza età in Italia, con la partecipazione di Inarcassa, la cassa di previdenza e assistenza di ingegneri e architetti, e l'ENPAP, l'Ente di previdenza e assistenza per gli psicologi.

Parteciperanno alla conferenza il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, il presidente dell'Inarcassa Giuseppe Santoro e il presidente dell'ENPAP Felice Damiano Torricelli.

Dati i limiti per la partecipazione in presenza, i giornalisti possono inviare la loro adesione a ufficio.stampa@inps.it entro le ore 19:00 di oggi, 20 dicembre, o seguire la diretta streaming attraverso il collegamento:

Senior Housing - LIVE EVENT 21 Dicembre 2021