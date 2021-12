Invio delle notifiche di ordinanza-ingiunzione per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

Altre notizie brevi

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:41

Il consigliere Gianni Campioni (Luca Menesini sindaco) è stato eletto nuovo presidente della Commissione consiliare n. 5 'Ambiente, mobilità, tutela animali, economia circolare". Campioni prende il posto dell'ex consigliere Francesco Borelli.

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:37

Le associazioni paesane di Pontetetto nei mesi scorsi hanno bandito un concorso sulle storie del territorio. Sono pervenute numerose testimonianze attinenti gli episodi che gli autori hanno ritenuto significativi. I lavori pervenuti sono stati anche lo spunto per la realizzazione di un calendario.

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:22

La dirigente e i docenti incontreranno virtualmente le famiglie nella giornata dell'Open Day, per la presentazione della scuola ai genitori degli alunni che si iscriveranno nell'anno scolastico 2022-23.

venerdì, 17 dicembre 2021, 14:52

Nei giorni scorsi la Direzione Centrale Antifrode ha partecipato, in videoconferenza, ad un meeting organizzato dalla DG Employment, Social Affairs and Inclusion della Commissione Europea per trattare, tra gli altri, il tema dell’uso di tecnologie digitali nella prevenzione e nella lotta alle frodi.

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:08

Si comunica che, a causa di un disguido legato all’associazione degli elenchi delle persone da convocare per gli screening, nei giorni scorsi sono state spedite lettere non corrette per eseguire la mammografia sia a uomini che donne dell’ambito territoriale di Lucca (in particolare residenti nella zona Valle del Serchio e...

giovedì, 16 dicembre 2021, 16:36

Al via questa mattina, presso la scuola primaria Dante Alighieri a Lucca, la piantagione del bosco didattico che verrà realizzato da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 2021/2022.

giovedì, 16 dicembre 2021, 16:02

Domani, venerdì 17 dicembre, alle ore 18.00, nell'ambito della rassegna 'Ti consiglio un libro' promossa dal Comune al polo culturale Artèmisia di Tassignano, è in programma la presentazione del libro 'Sentieri. Teatro in cammino verso luoghi da riscoprire' di Serena Gatti (Rogas Edizioni).

giovedì, 16 dicembre 2021, 15:55

Accelerata sui bus a idrogeno ed elettrici. Secondo il nuovo decreto proposto ieri nella conferenza stato regione, dal Pnrr arrivano 64 milioni di euro per Firenze, Lucca e Prato per l’acquisto di mezzi ecologici entro il 30 giugno del 2026.

giovedì, 16 dicembre 2021, 13:28

È aperto da oggi (16 dicembre) il primo dei nuovi bandi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha deciso di dedicare agli ambiti del Sociale per l’anno venturo.

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:52

Lucca in azione interviene dopo il comunicato diffuso dal candidato a sindaco del centrosinistra Francesco Raspini: Prendiamo atto che abbiamo un aspirante sindaco narratore, che ci rassicura sul fatto che la nostra città è un luogo dove vale la pena restare a vivere e ci promette che, se eletto, farà...