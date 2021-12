La Casa del Popolo dedica un incontro ad Arturo Paoli

Altre notizie brevi

sabato, 4 dicembre 2021, 14:23

Sostenere le cooperative di comunità e la strada per il rilancio dello sviluppo economico e sociale delle aree interne della Toscana: è il messaggio emerso dalla tavola rotonda "La cooperazione: un modello di sviluppo economico per le aree interne", che si è tenuta oggi a Levigliani, la frazione del...

sabato, 4 dicembre 2021, 14:22

Prosegue fino a domani domenica 5 dicembre il codice giallo per mareggiate e vento. Il bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile fa scattare la vigilanza per entrambi i fenomeni dalle 15 di sabato 4 dicembre fino alle 15 di domani domenica 5 dicembre.Da oggi fino al primo pomeriggio...

sabato, 4 dicembre 2021, 14:22

Per sopraggiunti impedimenti tecnici, è stato necessario annullare il concerto degli Italian Harmnists "Enricocaruso 37573" programmato per domani, domenica 5 dicembre, alle ore 17 al Teatro del Giglio nell'ambito dei Puccini Days 2021.L'evento sarà riprogrammato non appena possibile.

sabato, 4 dicembre 2021, 11:13

Terminati gli approfondimenti fra gli iscritti di Italia Viva, delle 14 schede programmatiche per Lucca 2022, i coordinatori di Italia Viva Lucca hanno deciso di dare inizio alla diffusione e a una discussione delle stesse con il maggior numero di cittadini lucchesi.

sabato, 4 dicembre 2021, 09:41

Un'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Lucca 3: open day sabato 11 dicembre su piattaforma Meet di Google Workspace.

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:19

Ritorna, dopo la lunga attesa dovuta alle restrizioni della pandemia Covid, ad attivarsi lo staff dell'agenzia "Palcoscenando-realizzazione grandi eventi" capitanata da patron Massimo Chiocca, con una serata all'insegna dell'allegria e del buon cibo. Infatti il prossimo 17 dicembre dalle ore 20:30 presso "Achille Caffè - drink food & pizza" in...

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:25

Giornata delle persone con disabilità, interviene il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli (Lista Civica Popolari e Moderati): "Oltre al doveroso ricordo delle persone diversamente abili che ricorre il 3 dicembre di ogni anno, vanno di pari passo attuati gli interventi concreti per assicurare loro pari dignità e diritti, come ad esempio...

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:22

A partire da lunedì prossimo 6 dicembre l'Urp del comune fornirà un servizio di supporto rivolto ai cittadini che hanno difficoltà ad effettuare la prenotazione del vaccino anti Covid 19 sul portale della Regione. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi telefonicamente chiamando il numero 331 6511846 o inviando una...

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:11

Il dott. Fulvio Spatarella è entrato in servizio dal 1 dicembre scorso come segretario generale del Comune di Lucca. Nato ad Aversa nel 1964, Spatarella si è laureato in giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma e ha esercitato la professione di avvocato fino al 1994.

venerdì, 3 dicembre 2021, 13:04

La campagna di Ilaria Vietina sindaco oggi ha pubblicato sui social la seconda di una serie di "pillole" video che comprensivamente costituiranno una presentazione digitale del suo manifesto per le primarie del 19 dicembre.