L'Anpi Capannori ricorda la figura di Enrico Pieri

sabato, 11 dicembre 2021, 18:14

La sezione ANPI di Capannori ha voluto dedicare a Enrico Pieri, compagno, partigiano, testimone e uomo di pace: "Enrico Pieri ci ha lasciato fisicamente ma certamente la sua presenza fatta del suo narrare e del suo ricordare che cosa è stato S. Anna di Stazzema rimarranno per sempre con noi. Come ANPI Capannori ci piace pensare che Enrico sia ancora con noi, dentro noi e ci ricordi ogni giorno che commemorare non vuol dire ricordarsi di un qualcosa un giorno l’anno, ma al contrario ricordarci ogni giorno ciò che la storia ci ha insegnato. Di Pieri, come segretario dell’ANPI di Capannori mi piace ricordare un episodio, vissuto in prima persona come docente. Otto anni fa andai con la classe terza in cui insegnavo storia a S. Anna di Stazzema. Volevamo far toccare con mano a queste ragazze e a questi ragazzi le vicende drammatiche della Seconda Guerra Mondiale e questa ci sembrò la locazione giusta. Dopo aver visitato il sacrario e il museo fummo accolti nella saletta convegni proprio da Enrico Pieri. Per un’ora e un quarto rimanemmo tutti come rapiti dal racconto di Enrico: parole drammatiche che raccontavano una tragedia inimmaginabile. Una storia vera che lui aveva vissuto e che ci restituiva con una capacità narrativa che ogni “storico” vorrebbe possedere. In tanti anni di insegnamento non avevo mai visto una classe così attenta, interessata e alla fine anche commossa. Enrico li aveva approcciati con semplicità e serenità, ma gli aveva fatto una lezione di storia straordinaria. Alla fine fu sommerso di domande e non esitò a rispondere, spiegare e ad accompagnare. Quando uscimmo io e la collega lo ringraziammo e qui un’altra grande lezione: fu lui a ringraziarci per aver portato la classe a S. Anna, per aver contribuito alla memoria e al ricordo. Questo era Enrico Pieri, un uomo generoso che ha cercato fino alla fine di richiamarci alla memoria, quella vera. Per questo tutta l’ANPI di Capannori nelle persone della Presidente Giulia Volpi, del Vice Presidente Francesco Cerasomma, del Segretario Enea Nottoli, di tutto il Direttivo e di tutti gli affiliati e simpatizzanti, si sente di stringersi alla famiglia di Enrico Pieri e di ringraziarlo per tutto quello che ci ha insegnato e ci continuerà ad insegnare.