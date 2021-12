Ironica Lucca in azione: "Abbiamo un aspirante sindaco narratore"

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:50

Anche quest'anno torna l'appuntamento con la Rassegna Amateatro, che si svolge con il contributo economico del Comune di Lucca. L'Associazione teatrale Nando Guarnieri che già negli anni '70, raggruppò le Compagnie amatoriali della città, ha dato vita a questa Rassegna che si è svolta dapprima al Museo Villa Guinigi a...

martedì, 14 dicembre 2021, 18:16

Giovedì 16 dicembre alle ore 17.30 nella sede del centro educativo 'Piccola Artèmisia, in via Guido Rossa a Capannori, si parlerà di adozioni con la presentazione di due libri: 'Un bimbo mi aspetta' di Arnaldo Funaro (Log Edizioni) e 'Mamma, tu in che pancia sei nata?' di Sara Anceschi (Edizioni Ets).

martedì, 14 dicembre 2021, 18:12

Sarà dedicato alle comunità energetiche e al monitoraggio dei consumi il nuovo webinar realizzato da Ecoenergia Futura nell'ambito del ciclo di incontri “Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell'aria”, voluto dall'amministrazione comunale con lo scopo di aggiornare cittadini, studenti, artigiani, professionisti, tecnici, associazioni di categoria e amministratori di condominio...

martedì, 14 dicembre 2021, 13:59

martedì, 14 dicembre 2021, 13:13

martedì, 14 dicembre 2021, 10:34

Una mozione per massimizzare l’impegno dell’Ente per la nascita ed il consolidamento della professione del “Green Manager”, una nuova figura che, all’interno delle amministrazioni pubbliche, è dedita allo sviluppo delle politiche di sostenibilità, di transizione ecologica e di crescita dei cosiddetti green jobs.Questa, in sintesi, la proposta di Valentina Mercanti,...

martedì, 14 dicembre 2021, 09:50

Come annunciato nel Manifesto del gruppo di lavoro UX@INPS, l’Istituto si è posto l’obiettivo di progettare servizi digitali che migliorano la qualità della vita del Cittadino, garantendogli le informazioni ed i servizi di cui ha bisogno tramite una presenza digitale semplice, accessibile e costantemente ottimizzata sulla base delle sue esigenze.

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:47

Scade il 18 dicembre il termine ultimo per il rinnovo dei permessi annuali di accesso alla Ztl relativamente alle categorie A1 e A2, riservate ai residenti e per quelli ex E, riservati al trasporto delle merci.

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:46

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:45

Alla votazione hanno partecipato 308 soci, pari all'80,8% degli aventi diritto. Tra i 40 componenti eletti nella lista regionale, il 52,4% sono donne.Questa mattina si sono chiuse le operazioni di voto per l'elezione dell'Assemblea regionale di Sinistra Civica Ecologista.