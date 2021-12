Lunedì 6 dicembre la rampa del baluardo San Regolo sarà chiusa per l'abbattimento di un albero

Altre notizie brevi

giovedì, 2 dicembre 2021, 18:19

È stata prorogata fino a lunedì 6 dicembre compreso l'ordinanza che prevede dalle ore 9:00 alle 18:00 il restringimento della carreggiata di viale Batoni per lavori all'acquedotto e la chiusura del passaggio pedonale vicino alla rotatoria che conduce a viale Matteo Civitali.

giovedì, 2 dicembre 2021, 17:23

Giada Alessandri, capo dipartimento equità sociale e disabilità FdI Capannori: La Giornata Mondiale dei Diritti delle Persone Disabili (3 dicembre) indetta dall'O.N.U nel 1981 ha lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili, che rappresentano il 5% della popolazione sul nostro territorio.

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:44

Vento forte in arrivo sulla Toscana dopo le piogge di questi giorni. Nella giornata di venerdì 3 le raffiche di vento saranno più forti nella valle dell'Arno a Firenze, nel Valdarno inferiore e nella valle del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese.

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:14

Al via domenica 12 dicembre il nuovo orario ferroviario. Ecco le novità di Trenitalia in Toscana.

giovedì, 2 dicembre 2021, 12:31

Il quarto incontro culturale, dal titolo "Conversando di Paolo Biagetti: la pittura per un dialogo tra le generazioni ", sarà condotto da Anna Benedetto e vedrà come ospiti e protagoniste Alessandra Trabucchi, esperta di gestione di eventi espositivi, qui anche in veste di curatrice della mostra Paolo Biagetti pittore e...

giovedì, 2 dicembre 2021, 09:54

Il gruppo MEIC di Lucca organizza un incontro sull’eredità delle tradizioni religiose e filosofiche della Cina, che si terrà online venerdì 3 dicembre alle ore 21. Interverrà la prof.ssa Amina Crisma, docente di Filosofie dell’Asia orientale nell’Università di Bologna e impegnata nel dialogo interculturale.

mercoledì, 1 dicembre 2021, 14:34

Prorogata per la seconda volta, questa volta al 18 dicembre, la scadenza per il rinnovo dei permessi annuali di accesso alla Ztl relativamente alle categorie A1 e A2, riservate ai residenti e per quelli ex E, riservati al trasporto delle merci.

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:30

Lucca 360° Evento Dante 700 "Le Stanze di Dante nel Giardino di Beatrice". Un viaggio dantesco indagando sulla vera bellezza, sull'amore e sul perdersi per ritrovarsi.

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:22

Domani 2 dicembre, alle ore 10,30, si terrà in Prefettura, nella Galleria delle Statue, la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” relative agli anni 2020 e 2021 che quest’anno verrà svolta a livello provinciale anziché regionale a causa del perdurare dell’emergenza pandemica.

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:46

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti a partire dalle ore 12.45 circa di ieri, nel comune di Porcari, in via Barsanti e Metteucci n.3, per un incendio che ha coinvolto l’appartamento sito al piano terzo fuori terra.