Manovra: Saponara (Lega), sbloccati fondi centenario Puccini, era impegno Lega

Altre notizie brevi

martedì, 21 dicembre 2021, 11:17

"In vista del suo compleanno (22 dicembre), il miglior regalo al maestro Giacomo Puccini arriva dal Senato. Nella nottata, infatti, la commissione bilancio ha approvato con un finanziamento di 9 milioni e mezzo (1 mln e mezzo nel 2022 e 8 mln nel 2023), l'emendamento alla legge di bilancio presentato...

martedì, 21 dicembre 2021, 10:39

Domani, 21 dicembre, alle ore 15 presso la sede della Direzione generale Inps di via Ciro il Grande e in diretta streaming, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del nuovo progetto Inps sul Senior Housing, per lo sviluppo di residenze per la terza età in Italia, con la...

martedì, 21 dicembre 2021, 10:05

Una edizione natalizia per il mercatino “Arti e mestieri” organizzato da Confesercenti Toscana Nord dal 22 al 24 dicembre in piazza San Giusto e piazza San Francesco. Un anticipo rispetto al calendario tradizionale, l’ultima domenica del mese, per arricchire gli ultimi giorni di shopping natalizio in città.

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:45

lunedì, 20 dicembre 2021, 13:39

Sono in linea le nuove funzionalità della piattaforma INPS "GreenPass50+" per tutte le aziende, enti e amministrazioni che necessitano di verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e il possesso del greenpass (forze ordine, sanitari, personale scolastico, rsa e altre categorie).Il rilascio della nuova funzionalità, comunicato con il messaggio n.

lunedì, 20 dicembre 2021, 12:27

Sono 13 gli alberi gravementi malati o la cui stabilità è comuque gravemente compromessa che saranno abbattuti nei prossimi giorni. Si tratta di un tiglio sul quale è andato a impattare un veicolo in un incidente stradale su viale Carlo Del Prete.

domenica, 19 dicembre 2021, 19:43

É rinviato a data da destinarsi l'incontro previsto per il Funny Cristhmas oggi domenica 19 dicembre alle ore 18, con l'attore comico Sergio Forconi, suo malgrado raggiunto da un improvviso provvedimento di quarantena per un contatto con persona poi risultata poi positiva al Covid.

sabato, 18 dicembre 2021, 14:13

Alt­opascio Verde Social­ista ha incontrato l'assesso­re alla crescita e cura del territorio Francesco Mastromei per fare il punto della situaz­ione nel comune di Altopascio."Nell'incontro - afferma Altopascio verde Socialista - abbiamo riscontrato una gr­ande volontà di fare da parte dell'Assessorato.

sabato, 18 dicembre 2021, 08:48

Con l’assemblea dei soci per il rinnovo del direttivo, il Comitato di Lucca della Società “Dante Alighieri” ha ultimato la propria attività per l’anno sociale 2021. Un anno speciale, che ha visto la celebrazione del settimo centenario della morte di Dante, nel nome del quale , come noto, la società...

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:41

Il consigliere Gianni Campioni (Luca Menesini sindaco) è stato eletto nuovo presidente della Commissione consiliare n. 5 'Ambiente, mobilità, tutela animali, economia circolare". Campioni prende il posto dell'ex consigliere Francesco Borelli.