Mostra dei presepi trasportabili in S. Maria Corteorlandini

martedì, 7 dicembre 2021, 09:53

Mercoledì 8 dicembre alle ore 17,10 inaugurazione della mostra dei presepi trasportabili in S. Maria Corteorlandini (S. Maria Nera g.c.). L'inaugurazione sarà preceduta dal concerto natalizio del gruppo vocale lucchese Il Baluardo organizzatore della mostra stessa. A seguire breve esibizione del Coro del Sole, coro di voci bianche nato all' interno de Il Baluardo. Nell'occasione il Coro del Sole accoglierà la piccolissima Matilde Donati che presenterà in prima assoluta 'Il Natale di Matilde' scritta dal padre Maurizio Donati. Ingresso libero come di consueto. Per assistere al concerto è necessario il green pass rafforzato.