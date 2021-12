Natale ed Epifania in... Cattiva Compagnia!

Altre notizie brevi

martedì, 7 dicembre 2021, 14:01

Il quinto incontro culturale, dal titolo "La Toscana dell'Ottocento nel Cinema", vedrà come ospite e protagonista Giovanni Ricci (docente, esperto di cinema e autore di numerosi scritti) e sarà volto ad esplorare, insieme al pubblico, l'immagine che il grande schermo ha dato della Toscana dell'Ottocento, spaziando dalla commedia al dramma.

martedì, 7 dicembre 2021, 13:45

Codice giallo per la giornata di mercoledì 8 dicembre dalle 6 a mezzanotte per pioggia, temporali, rischio idrogeologico e vento in tutta la Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della protezione Civile a seguito dell’intensa perturbazione che interesserà l’intera regione.

martedì, 7 dicembre 2021, 12:31

Sabato 11 dicembre alle ore 11 e alle ore 16, presso la Casermetta San Regolo, l'Orto botanico e l'associazione A.Di.P.A. organizzano divertenti attività laboratoriali per creare alcune decorazioni natalizie utilizzando pigne, rametti, foglie che i partecipanti potranno raccogliere nell'Orto.

martedì, 7 dicembre 2021, 12:28

Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato/a sindaco/a, si vota il il 19 dicembre. Il comitato organizzatore e di garanzia rende nota la collocazione dei seggi elettorali, saranno in tutto 9.Il comitato ricorda che i seggi rimarranno aperti dalle ore 8 alle ore 21, potranno votare tutti gli aventi...

martedì, 7 dicembre 2021, 11:22

Domenica 12 dicembre in viale Puccini torna il tradizionale mercato straordinario di Sant’Anna nella sua versione natalizia organizzato da Confcommercio e Confesercenti Toscana Nord con gli operatori del mercato Don Baroni. Dalle 8 alle 20 una occasione di shopping tra i banchi ma anche nelle attività a posto fisso che...

martedì, 7 dicembre 2021, 09:53

Mercoledì 8 dicembre alle ore 17,10 inaugurazione della mostra dei presepi trasportabili in S. Maria Corteorlandini (S. Maria Nera g.c.). L'inaugurazione sarà preceduta dal concerto natalizio del gruppo vocale lucchese Il Baluardo organizzatore della mostra stessa.

martedì, 7 dicembre 2021, 09:50

“È una buona notizia la variazione di bilancio con la conseguente applicazione dell'avanzo di amministrazione: tutto è frutto di scelte oculate che avranno ricadute positive per il territorio e per i cittadini”.Lo dice il segretario del Pd Altopascio, Andrea Gioffredi.“La Giunta ha ora la possibilità di sbloccare progetti e di...

martedì, 7 dicembre 2021, 09:08

All' ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano proseguono le visite guidate: Venerdì 10 dicembre alle 14:30 e alle 16:00 / Domenica 12 dicembre alle 9:30, 11:00 e 12:30 La visita prevede un percorso all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico: Giardino della Direzione, Chiostro del pozzo, Chiostro della divisione femminile, Chiostro della divisione maschile,...

lunedì, 6 dicembre 2021, 17:20

Domani - martedì 7 dicembre alle ore 18 - presso la chiesa di San Marco, per desiderio di amici e familiari, sarà celebrata una messa in memoria del senatore Arturo Pacini (22 novembre 1925 - 8 dicembre 2011) a 10 anni dalla scomparsa. Sarà presente il sindaco Alessandro Tambellini.

lunedì, 6 dicembre 2021, 17:19

Una illuminazione natalizia che piacerà molto ai bambini. E' quella che sarà accesa alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini, mercoledì 8 dicembre alle 17.30 in piazza del Giglio e andrà ad avvolgere l’intera piazza cittadina. In particolare sulla facciata del teatro saranno proiettate animazioni con canzoni natalizie e una favola...