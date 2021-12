Sinistra Civica Ecologista, eletta l'assemblea regionale

Altre notizie brevi

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:47

Scade il 18 dicembre il termine ultimo per il rinnovo dei permessi annuali di accesso alla Ztl relativamente alle categorie A1 e A2, riservate ai residenti e per quelli ex E, riservati al trasporto delle merci.

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:46

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:40

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso un' ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli.

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:37

Da giovedì (16 dicembre) parte in Toscana la vaccinazione per i bambini che hanno dai 5 agli 11 anni. Nell'Azienda USL Toscana nord ovest sono 71.167 i bambini in questa fascia di età che possono essere vaccinati.

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:36

Quali sono e come sono assegnate le certificazioni di lingua inglese. Qual è la preparazione necessaria per sostenere con successo gli esami. Sono questi i temi dell'incontro “Learn English & Study UK” organizzato dall'Informagiovani del Comune di Lucca con il British Council, martedì 14 dicembre alle ore 17:00, sulla piattaforma...

lunedì, 13 dicembre 2021, 14:16

Appuntamento ad Antraccoli con risate e musica, il prossimo 17 dicembre dalle ore 20:30 presso "Achille Caffè - drink food & pizza" in via Romana 2470/B ad Antraccoli. L’iniziativa di una cena spettacolo è organizzata dallo staff dell'agenzia "Palcoscenando-realizzazione grandi eventi" capitanata da patron Massimo Chiocca.

lunedì, 13 dicembre 2021, 13:53

Sistema Ambiente informa che, per il periodo delle feste natalizie, sarà sospesa la raccolta domiciliare del verde (sfalci e piccole potature).

lunedì, 13 dicembre 2021, 13:25

"Narrare il fantastico nei musei" è il titolo dell'iniziativa culturale che prevede un calendario di una ventina di appuntamenti disseminati sul territorio provinciale grazie all'omonimo progetto finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Bando Sistemi Museali del 2021.

lunedì, 13 dicembre 2021, 08:49

Data la registrazione in questi giorni di temperature notturne Intorno allo zero, Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico nel Comune di Lucca, raccomanda gli utenti di proteggere il contatore dal freddo.

domenica, 12 dicembre 2021, 21:37

Sarà l'atmosfera delle feste, ma nel quartiere di San Vito c’è grande fermento per una nuova edizione de #IlQuartieredeiBalocchi promossa dall’Associazione Il Tondo Luoghi e relazioni, che da anni gestisce la Biblioteca di Quartiere “Fondo Cantoni”.