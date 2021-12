Pd Villa Basilica: nel mirino l'impianto di depurazione

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:32

Il neocostituito circolo PD di Villa Basilica affronta il tema della vendita della società gestore dell'impianto di depurazione, tramite asta, aggiudicata a un gruppo di aziende del territorio. Tuttavia tale operazione è stata ritenuta dal circolo, un fallimento politico perché ciò: "Non ci deve far dimenticare - afferma - che le istituzioni pubbliche non si possono permettere di correre tali rischi e, al contrario, avrebbero dovuto gestire il CO.A.D., ente a partecipazione interamente pubblica dei comuni di Pescia e Villa Basilica, in modo ben diverso e non lasciando il CO.A.D. languire in liquidazione da anni, incapace di gestire, controllare e soprattutto supportare il gestore dell'impianto di depurazione".



Praticamente, il circolo ricorda che un bene pubblico come l'acqua, in ogni sua fase di controllo, andrebbe gestita sempre dagli enti pubblici, come sancito dal referendum del 2011 cui parteciparono ventisette milioni di italiani. Per cui, il circolo Pd auspica un coinvolgimento maggiore dei cittadini per decisioni riguardanti il bene pubblico: "In tal senso proponiamo - conclude - l'effettuazione di dirette streaming dei consigli comunali, alla stregua di quanto avviene in molti comuni, riportando la politica nella società che amministra e che così può essere da quest'ultima controllata".