Potere al popolo lancia la campagna adesioni 2021-2022

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:24

Mercoledì 8 dicembre dalle 17:00 in poi Potere al Popolo Lucca lancia la nuova campagna di adesioni 2021/22. Alla Casa del Popolo di Verciano una festa con musica, frati e vin brulé per combattere il freddo della stagione e fare socialità contro il freddo dell'epoca attuale.Per l'occasione si esibiranno i Contratto Sociale Gnu-Folk in una sessione acustica di improvvisazione semispontanea.Durante l'iniziativa sarà presente un banchetto informativo sulle attività vecchie e nuove alla Casa del Popolo: i corsi sportivi (palestra popolare, boxe, yoga e tai chi), lo sportello sociale (che si arricchirà del punto di incontro LGBTQIA+) e l'ambulatorio popolare, attivato nelle ultime settimane per consulenze sanitarie, prestazioni infermieristiche, pratiche sanitarie amministrative, informazioni medico-sanitarie e richiesta di presidi medico-sanitari.L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid.