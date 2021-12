Primarie del centrosinistra: quando e dove si vota

martedì, 7 dicembre 2021, 12:28

Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato/a sindaco/a, si vota il il 19 dicembre. Il comitato organizzatore e di garanzia rende nota la collocazione dei seggi elettorali, saranno in tutto 9.



Il comitato ricorda che i seggi rimarranno aperti dalle ore 8 alle ore 21, potranno votare tutti gli aventi diritto di voto residenti nel Comune di Lucca ma anche chi ha compiuto 16 anni il giorno delle votazioni e i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, previa esibizione del documento di identità attestante la residenza nel Comune di Lucca (ai cittadini extracomunitari sarà richiesta anche la presentazione del permesso di soggiorno).



Il comitato precisa che ogni cittadino dovrà recarsi a votare nel seggio che comprende la propria sezione elettorale di appartenenza e dovrà portare con sé la tessera elettorale oltre ad un documento di riconoscimento in corso di validità.



Ai votanti sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di adesione al centrosinistra e di versare una quota minima di 2 euro come contributo alle spese sostenute dalla coalizione.

Di seguito i seggi con le sezioni elettorali afferenti:

Seggio 1: piazza San Francesco n. 13 centro storico, sede circolo Pd Centro Storico, sezioni 1-2-3-4-5-6-7-8-81

Seggio 2: via F. Simonetti n. 62 S. Vito, ex sede circoscrizione 2, sezioni 9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-84-85

Seggio 3: via C. Sforza n. 157/b S. Anna, sede Circolo Arci, sezioni 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-83

Seggio 4: via F. Simonetti n. 62 S. Vito, ex sede circoscrizione 2, sezioni 37-38-39-40-41-42-43-44-80-87

Seggio 5: via delle Scuole n. 38 Maggiano, ex sede circoscrizione 5, sezioni 45-46-47-48-49-50-51-52

Seggio 6: via di S. Alessio n. 2145 S. Alessio, ex scuola elementare, sezioni 53-54-55-56-57-58-59

Seggio 7: viale San Concordio n. 392 San Concordio circolo Pd Lucca Sud, sezioni 60-61-62-63-64-65-66-67-86

Seggio 8: via delle Scuole II n. 98 Sesto di Moriano, ex scuola elementare, sezioni 68-69-70-71-72-73-82

Seggio 9: via delle Scuole di Massa Pisana n. 115 ex scuola elementare, sezioni 74-75-76-77-78