Primo sabato con il baby parking teatrale gratuito per lo shopping delle feste

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:47

Primo sabato di shopping natalizio, domani, con il servizio di baby parking gratuito a disposizione delle famiglie.

La Cattiva Compagnia e il Comune di Lucca sono pronti ad accompagnare genitori e bambini verso un Natale sereno, con una serie di iniziative inserite nel calendario degli eventi Vivi Lucca Natale 2021. L'associazione che ogni anno realizza il Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole, ha organizzato un servizio di custodia speciale per i bambini, ricco di intrattenimento e laboratori.

La prima delle tre giornate di Baby Parking Teatrale è al via sabato 11 all'Auditorium Agorà nel Centro Storico di Lucca, dalle ore 15 alle ore 18,30. I genitori che vogliono fare shopping in tutta tranquillità, lasciando i bambini nelle mani di personale specializzato, potranno usufruire del servizio gratuito di sorveglianza, per i piccoli a partire dai 6 anni: a prendersi cura di loro le "tate" professioniste di BadaBimbi. I piccoli durante la giornata saranno coinvolti in laboratori teatrale, condotti da operatori de La Cattiva Compagnia, potranno assistere alla lettura interpretata ed infine creeranno un piccolo gadget da portare a casa, nel laboratorio creativo con le tate di BadaBimbi.

Per questioni di sicurezza i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione, scrivendo alla mail: prenotazioni@luccateatrofestival.it

I prossimi appuntamenti sabato 18 dicembre e mercoledì 5 gennaio.

Le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle normative anti covid-19 in vigore.