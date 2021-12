Prosegue il calendario di incontri intorno alla mostra "Paolo Biagetti pittore"

Altre notizie brevi

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:47

«L'annuncio della multinazionale Essity sull'intenzione di mantenere la produzione negli stabilimenti di Porcari e Collodi con i marchi Tempo e Tork è per noi motivo di grande soddisfazione e premia la mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati, l'impegno delle istituzioni locali e della Regione che si sono adoperate in questi...

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:07

Sabato 11 dicembre alle ore 16.00 nella Sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano si terrà un momento di lettura condivisa aperto a tutti promosso da LuccAut APS in collaborazione con il Comune. Un modo per celebrare il momento in cui alcune decine di libri a tematica LGBT+ consigliati...

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:57

Domani, venerdì 10 dicembre, e sabato 18 dicembre, al polo culturale Artèmisia di Tassignano si terrà l'iniziativa 'Natale in biblioteca', con letture per bambini dai 18 mesi ai 6 anni e i loro familiari a cura delle lettrici volontarie di 'Nati per leggere'.

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:56

Sarà inaugurata domani (venerdì 10 dicembre) alle ore 16.30 al Museo Athena di Capannori la mostra fotografica "Il festival Tuareg D'Iférouane", sezione capannorese della mostra fotografica "Alì ha gli occhi azzurri. I Tuareg del Niger" allestita nella chiesa di San Cristoforo a Lucca.

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:19

Il giorno giovedì 30 dicembre termineranno le convenzioni dei medici di famiglia, le dottoresse Maria Saveria Adami (con ambulatorio a S. Donato e S. Lorenzo a V.li) e Rosella Andreuccetti (con ambulatorio a Ponte a Moriano e S.Anna) entrambe dell’ambito territoriale Lucca 1 (Lucca e Pescaglia).L'Azienda USL Toscana nord ovest...

giovedì, 9 dicembre 2021, 10:41

Venerdì 10 dicembre alle ore 17. nella chiesa di S. Pietro Somaldi, concerto corale organizzato dalla Delegazione di Lucca della Associazione Cori della Toscana che collabora con la Feniarco associazione nazionale dei Cori italiani. Saranno ospiti il Coro Giovanile Calabrese diretto dal m.

giovedì, 9 dicembre 2021, 08:50

Domenica 12 dicembre sarà ospite della Casa del Popolo di Lucca lo scrittore Maurizio Maggiani. Occasione dell'incontro la presentazione del suo ultimo libro "L'eterna gioventù" edito da Feltrinelli. Nel racconto, mentre si dipanano le storie di donne e uomini che non si piegano all'arroganza del potere, emerge la tensione della...

martedì, 7 dicembre 2021, 18:02

Venerdì (10 dicembre) alle 21 nella sede della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca in Piazzale Don Baroni si terrà una nuova lezione gratuita sulle manovre salvavita pediatriche.L'ingresso sarà consentito ad un massimo di 20 persone in possesso del super green pass.

martedì, 7 dicembre 2021, 15:00

Giovedì 9 dicembre, dalle ore 17:30, presso la Chiesina dell’Alba di Porta San Gervasio, l’Associazione “Sinistra con” prosegue il lavoro di approfondimento programmatico per contribuire a costruire il programma del futuro candidato Sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali.

martedì, 7 dicembre 2021, 14:47

Domenica 5 dicembre, presso il circolo “Il Fienile” a Viareggio, si è tenuto il secondo congresso provinciale della Federazione di Lucca e Versilia del Partito Comunista Italiano. Hanno portato i propri saluti l’ANPI e le federazioni di Rifondazione Comunista della Versilia e della lucchesia.