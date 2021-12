Renzo Cresti presiede il nuovo consiglio della Cappella Musicale 'Santa Cecilia'

Altre notizie brevi

giovedì, 30 dicembre 2021, 14:00

È disponibile sul sito web Inps il simulatore che permette, inserendo pochi e semplici dati, di calcolare l’importo dell’assegno unico universale che sarà erogato a partire da marzo 2022.L’accesso al simulatore non richiede autenticazione dell’utente e i dati inseriti sono anonimi.Il calcolo fornito è puramente indicativo, l’importo effettivo dell’assegno sarà...

giovedì, 30 dicembre 2021, 13:50

Gaetano Ceccarelli, capogruppo in consiglio comunale della civica (Popolari e Moderati) esprime soddisfazione per la rimozione rifiuti effettuata dal comune e da ASCIT nei pressi di via Del Rogio."Nei giorni scorsi - esordisce -, la notevole quantità di rifiuti illecitamente abbandonati su di una strada poderale in prossimità della via...

giovedì, 30 dicembre 2021, 11:18

Facendo seguito alla cortese richiesta di rinvio gara inoltrata dal team ospitante E-Work Faenza a seguito di positività nel loro gruppo squadra, la partita in programma domenica 2 gennaio 2022 al PalaBubani e valevole per il 13°turno di andata è rinviata a data da destinarsi.

mercoledì, 29 dicembre 2021, 16:55

Il tavolo dell’Unità di crisi è convocato il 3 gennaio alle 11 per discutere della “Ortofrutticola del Mugello”: la bergamasca Italcanditi, proprietaria dell’azienda, ha infatti annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Marradi (Firenze) per spostare la produzione di marron glaces a Pedrengo.

mercoledì, 29 dicembre 2021, 12:42

Visto l'aumento dei contagi da Covid-19 e delle relative quarantene, l'amministrazione comunale ricorda che per avere accesso al servizio di consegna di farmaci e spesa a domicilio è possibile contattare il Segretariato sociale.

mercoledì, 29 dicembre 2021, 10:54

La copertura della banda ultra-larga sul territorio provinciale non ha più segreti. E' terminato, infatti, il lavoro, effettuato dalla Provincia di Lucca, sulla mappatura dell'offerta di accesso a questo tipo di connettività da parte di operatori privati.

martedì, 28 dicembre 2021, 14:05

Si ampliano le fasce orarie in cui i titolari di attività commerciali che hanno un punto vendita all’interno della Ztl potranno accedervi.

martedì, 28 dicembre 2021, 08:36

La polizia ha arrestato stamattina un cittadino marocchino. L'uomo si è presentato all'ufficio immigrazione a seguito di regolare prenotazione al fine di rinnovare le pratiche per il permesso di soggiorno, ma durante i controlli di routine è emerso che a carico dell'uomo pendeva una condanna di quattro mesi da eseguire...

lunedì, 27 dicembre 2021, 17:13

Dalle ore 18 di oggi, lunedì 27 dicembre, è possibile prenotare sul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/) la terza dose “booster” (di richiamo) per tutti i giovani tra i 16-17 anni, come stabilito dalla circolare del Ministero della salute.

lunedì, 27 dicembre 2021, 14:45

In occasione della festività del 1° gennaio sarà garantita la raccolta porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche: l'unica modifica è data dall'orario in cui passeranno gli operatori. Sabato 1° gennaio, infatti, i ritiri delle utenze domestiche e non domestiche saranno effettuati, per tutti (calendario rosso, blu...