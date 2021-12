Tau Calcio vince il bando "Sport e Periferie"

venerdì, 3 dicembre 2021, 09:11

La società Tau Calcio ha ufficialmente vinto il bando "Sport e periferie", ovvero il Fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l'impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell'agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l'incremento della sicurezza urbana.



Nello specifico, per quanto riguarda il Tau Calcio, gli interventi saranno:

L'adeguamento del campo da gioco

Il rifacimento di tutta la recinzione

Il riefficentamento energetico

La ristrutturazione degli spogliatoi

Il Tau Calcio ci tiene a precisare che attualmente stabilire una data di inizio dei lavori non è possibile, ma nel caso dovessero iniziare con la stagione in corso (ipotesi difficile) la società sta vagliando diverse soluzioni per far proseguire regolarmente l'attività sportiva a tutti i suoi tesserati.