Un evento dantesco a Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 dicembre 2021, 14:34

Prorogata per la seconda volta, questa volta al 18 dicembre, la scadenza per il rinnovo dei permessi annuali di accesso alla Ztl relativamente alle categorie A1 e A2, riservate ai residenti e per quelli ex E, riservati al trasporto delle merci.

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:22

Domani 2 dicembre, alle ore 10,30, si terrà in Prefettura, nella Galleria delle Statue, la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” relative agli anni 2020 e 2021 che quest’anno verrà svolta a livello provinciale anziché regionale a causa del perdurare dell’emergenza pandemica.

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:46

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti a partire dalle ore 12.45 circa di ieri, nel comune di Porcari, in via Barsanti e Metteucci n.3, per un incendio che ha coinvolto l’appartamento sito al piano terzo fuori terra.

martedì, 30 novembre 2021, 17:22

«Dov’è finito il Concilio? Curiosità e stranezze» (Dottrinari ed.) è il titolo del nuovo libro di don Franco Cerri che sarà presentato a Lucca, mercoledì 1 dicembre alle ore 18, nel Salone dell’Arcivescovato, da mons. Paolo Giulietti e dal direttore di Toscana Oggi, Domenico Mugnaini.

martedì, 30 novembre 2021, 17:07

Porte aperte dell'amministrazione comunale ai rappresentanti d'istituto e di classe, che sono stati appena eletti nelle scuole superiori di Lucca. Ad invitarli ad un incontro è il consigliere delegato alle politiche giovanili, Daniele Bianucci.

martedì, 30 novembre 2021, 16:55

Nell’ambito delle asfaltature programmate dall’amministrazione comunale per quest’anno, giovedì 2 e venerdì 3 dicembre sarà risistemato il tratto finale di via di Tiglio all’Arancio, compreso fra il passaggio a livello e la rotatoria di fronte al locale distributore di benzina.

martedì, 30 novembre 2021, 16:41

Giovedì 2 dicembre alle ore 16.30 al centro educativo 'Piccola Artèmisia' di Capannori sarà presentato il libro 'Tito il dito e l'alieno scoppiettante' di Maria Pia Michelini. In programma letture e laboratorio rivolti ai bambini in età 4-7 anni. La partecipazione è gratuita e su iscrizione (massimo 10 bambini) all'indirizzo piccolaartemisia@comune.capannori.lu.it.

martedì, 30 novembre 2021, 15:31

Come "investire" 3 ore della nostra vita, per imparare a salvare la vita alle persone in arresto cardiaco. Il Corso BLS-D è stato organizzato dal Circolo Tennis Lucca, si svolgerà il giorno Mercoledì 1° dicembre 2021 alle ore 20,30 presso la sede del Circolo Tennis Lucca in Via Vecchia del...

martedì, 30 novembre 2021, 14:26

Vento e mareggiate in arrivo a nord della Toscana accompagnate da piogge in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Versilia e Apuane.

martedì, 30 novembre 2021, 14:24

L'ufficio abbonamenti di Metro srl, finora collocato presso l'ufficio permessi in via delle Città Gemelle, viene trasferito definitivamente presso la sala controllo del Parcheggio Carducci a partire da domani, mercoledì 1 dicembre.