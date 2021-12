Una messa ed un concerto per la ricorrenza di Santa Lucia

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:45

In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista ed invocata contro tutte le malattie degli occhi, si terrà lunedì 13 dicembre a partire dalle ore 9 all’ospedale San Luca di Lucca la tradizionale funzione religiosa per gli ammalati, i loro parenti e il personale sanitario.

La celebrazione si svolgerà nella hall dell’ospedale e sarà presieduta dall’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti e concelebrata dal parroco dell’ospedale padre Giampaolo Salotti.

Al centro della giornata ci sarà poi la consegna di un riconoscimento alla campionessa mondiale di arrampicata sportiva Nadia Bredice, grande atleta toscana (di Arezzo), medaglia di bronzo nella categoria B2 di paraclimbing nei campionati del mondo dello scorso mese di settembre a Mosca. Nadia verrà premiata con l’augurio che possa proseguire con ulteriori analoghi successi nel corso della sua carriera. Il fatto di essere ipovedente non le ha impedito di primeggiare in questa difficile disciplina, dimostrando grande forza umana e caratteriale. Si tratta di un nuovo straordinario esempio di come lo sport possa essere occasione di rivincita e riscatto.

Seguirà, sempre nella hall del San Luca, l’immancabile momento musicale, anche quest’anno di alto livello: il pianista e compositore Massimo Salotti proporrà al pianoforte musiche di Puccini, Mascagni, Leoncavallo e Gurdjeiff. Salotti si è aggiudicato numerosi premi nazionali ed internazionali, affermandosi anche come maestro collaboratore e camerista al fianco di grandi artisti. Cura, come direttore artistico, alcuni festival musicali ed è da sempre attento alla sensibilizzazione e alla formazione artistica e musicale.

L’organizzazione dell’iniziativa è, come sempre, della struttura di Oculistica diretta da Fausto Trivella, che effettuerà anche un consuntivo dell’attività svolta dal suo team nel corso del 2021.

Parteciperà all'iniziativa anche la presidente della sezione di Lucca dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Silvia Chelazzi, che ha collaborato all’organizzazione.

L'evento si svolgerà tenendo conto delle disposizioni in tema di distanziamento e sicurezza.