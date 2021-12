Vaccino anti-covid: dalle 18 prenotabile terza dose per 16-17enni e fragili 12-17

Altre notizie brevi

lunedì, 27 dicembre 2021, 14:45

In occasione della festività del 1° gennaio sarà garantita la raccolta porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche: l'unica modifica è data dall'orario in cui passeranno gli operatori. Sabato 1° gennaio, infatti, i ritiri delle utenze domestiche e non domestiche saranno effettuati, per tutti (calendario rosso, blu...

lunedì, 27 dicembre 2021, 14:41

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che, per consentire il consueto inventario di fine anno, la farmacia ospedaliera del San Luca e il punto farmacia di Campo di Marte a Lucca saranno chiusi mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre.

lunedì, 27 dicembre 2021, 11:28

Esprime tutta la sua commozione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nell'apprendere la notizia della scomparsa dell'amico e stimato imprenditore Lorenzo Marcucci. Il presidente e la direttrice Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, a nome dell'intera struttura interprovinciale dell'associazione, si stringono in un abbraccio ideale attorno...

domenica, 26 dicembre 2021, 09:54

In Toscana sono 331.208 i casi di positività al Coronavirus, 3.438 in più rispetto a ieri (3.289 confermati con tampone molecolare e 149 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

domenica, 26 dicembre 2021, 09:53

Ancora maltempo in Toscana, che tra oggi e domani sarà interessata dal transito di due perturbazioni atlantiche cui si assoceranno piogge diffuse. Una temporanea attenuazione dei fenomeni è attesa tra la tarda serata di oggi, sabato, e le prime ore di domani, domenica.

venerdì, 24 dicembre 2021, 14:04

Giornate piovose per le feste natalizie. Già da oggi venerdì 24 dicembre sono previste precipitazioni diffuse sulle zone di nord ovest, in particolare sulle Apuane e sull’Appennino e domani le precipitazioni saranno diffuse un po’ su tutta la Toscana con maggiore intensità prevista nella parte nord ovest della regione con...

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:50

Il consiglio direttivo della Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo ringrazia il Gruppo Donatori di Sangue Fratres "Alberto Tintori" di Montecarlo per il generoso contributo che anche quest'anno ha voluto devolvere a sostegno delle attività promosse dal gruppo musicale, in particolare per quanto riguarda le attività didattiche della scuola di...

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:34

Luca Fidia Pardini, coordinatore Europa Verde per la Provincia di Lucca, si esprime in merito all'elezione di Sara D'Ambrosio come consigliere provinciale.

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:57

Il Focus Inps sulle agevolazioni contributive per l’incentivazione dell’occupazione dei lavoratori dipendenti del settore privato, pubblicato oggi, ha lo scopo di illustrare l’impatto di tali interventi su assunzioni e variazioni contrattuali, attraverso il confronto dei dati rilevati nel triennio 2019-2021 (limitatamente ai primi nove mesi dell’anno in corso).Dal confronto tra...

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:53

Condizioni meteo in peggioramento sulla Toscana dal pomeriggio di oggi, giovedì, a partire dalle zone settentrionali, in particolare sul nord-ovest. Su queste zone, da domani, venerdì 24, le precipitazioni diventeranno diffuse e insistenti, specialmente sui rilievi, mentre saranno generalmente deboli e intermittenti sulle zone centrali e isolate su quelle meridionali.