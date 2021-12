Venerdì 10 dicembre presso il Centro socio-culturale “Chiavi d’Oro” presentazione del libro di Franco Fantozzi

lunedì, 6 dicembre 2021, 17:17

Venerdì 10 dicembre, alle 16, presso il Centro socio-culturale “Chiavi d’Oro”, presentazione del libro di Franco Fantozzi, Quella volta di Piccolo Cesare, Carmignani editrice, 2021.

Luciano Luciani intervista lo scrittore e Massimo Scapecchi, autore della copertina.

Franco Fantozzi, nato a Lucca nell’ottobre 1950, ha scritto canzoni, cantato in gruppi musicali e come solista. Collabora alla rivista di racconti on-line “l’Atipico”, adora la musica, i fumetti e andare in bicicletta. Nel 2016 ha scritto e stampato in proprio Comèrimo (in lucchese “come eravamo”), un libro tratto dai suoi ricordi giovanili. Adesso ha deciso di raccontare le gesta del primo detective surreale che Lucca abbia mai avuto con le sue storie dell’Agenzia Investigativa Frenkenson, dove opera il titolare Frenk Maniscalchi: Frenk scritto proprio così, perché il padre, in piena americofilia, voleva chiamarlo Frank, ma l’impiegato dell’anagrafe lo scrisse erroneamente. È nato così il nuovo sceriffo in azione sugli scenari lucchesi, giunto ormai alla sua terza impresa.

Ingresso libero nel rispetto delle normative antiCovid-19.

Info: 0583 480 97