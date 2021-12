Vietina ringrazia Enrico Letta per aver sottolineato l'importanza di una maggiore rappresentanza femminile nel Pd

venerdì, 3 dicembre 2021, 13:04

La campagna di Ilaria Vietina sindaco oggi ha pubblicato sui social la seconda di una serie di "pillole" video che comprensivamente costituiranno una presentazione digitale del suo manifesto per le primarie del 19 dicembre.

"Oggi parliamo di parità di genere, e dell'importanza di costruire politiche cittadine che realizzino una piena e reale uguaglianza di diritti e opportunità" ha detto Vietina. Nel mio manifesto digitale, di cui oggi esce la seconda puntata, cito i dati della Banca d'Italia, che mostrano quanto l'occupazione femminile, già provata e definitivamente messa in ginocchio dal periodo pandemico, possa fungere da motore per la ripresa del paese. Per Lucca chiedo scelte coraggiose."

"È tempo di dare sostanza alle parole, e per farlo serve una prospettiva d'azione ad ampio raggio. A partire dalla scuola - luogo primario per la formazione dell'identità e delle relazioni di genere - che deve saper offrire modelli comportamentali, linguaggi e contenuti capaci di educare i ragazzi, fin dai primi anni, a crescere liberi da ruoli di genere e stereotipi culturali. Coinvolgiamo gli studenti nelle iniziative locali per la parità, rendiamoli più sensibili e consapevoli, creiamo con loro una sintonia di proposte e uno slancio comune.

Per i servizi, lo dico da anni, oltre alle indispensabili misure di supporto agli anziani, Lucca ha bisogno di potenziare gli asili nido, che sono pochi e mal distribuiti. Spesso il problema parte proprio dall'impossibilità di tenere insieme casa, famiglia e lavoro, e se i posti ai nidi pubblici non riescono a soddisfare la domanda, le prime ad essere penalizzate sono le donne, la cui libertà di scelta è repressa sul nascere.

Tanto si può ancora fare sul lavoro, sia in termini di tutele e stabilità, che di politiche attive sul territorio, tra cui la proposta già avanzata da molti comuni italiani di offrire incentivi a tutti quei settori che dimostrino di mettere in atto misure per arginare la disparità occupazionale tra uomini e donne.

Se parliamo di sicurezza, l'obiettivo dei prossimi anni sarà proseguire e consolidare il percorso già avviato con tutti gli enti territoriali che si occupano di contrasto alla violenza di genere. Accogliere, prevenire e perseguire, rafforzando la rete e il coordinamento tra servizi sociali, aziende ospedaliere, forze dell'ordine, magistratura e il prezioso contributo delle realtà associative lucchesi."

L'Assessore Vietina ha voluto inoltre ringraziare il segretario del Pd Enrico Letta, per aver insistito sull'importanza di una maggiore rappresentanza femminile all'interno del suo partito. "Sto cercando di fare la mia parte. Se mi votate alle primarie del 19 dicembre riusciremo a dare più spazio e più valore a tutte le donne", ha concluso Vietina.