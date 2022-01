La Misericordia Santa Gemma Galgani organizza un corso per soccorritori di livello base ed avanzato

martedì, 4 gennaio 2022, 23:12

La Misericordia Santa Gemma Galgani, organizza, nel pieno rispetto delle norme anti covid-19 un corso per soccorritori di livello base ed avanzato.



Il corso abilita a svolgere il servizio come volontario a bordo delle ambulanze.



Il si svolgerà presso i locali della parrocchia di Segromigno in piano, a partire dal giorno 25/1/2021 alle ore 21.



Per partecipare occorre essere in possesso del green pass e aver compiuto almeno 16 anni.



Unitevi a noi e dateci una mano ad aiutare.